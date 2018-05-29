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СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В полиции заверили, что обеспечат охрану Стерненко и его девушке

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Полиция обеспечит охрану Сергею Стерненко
Полиция обеспечит охрану Сергею Стерненко / Коллаж 24 Канал

Полиция обеспечит охрану одесском активисту, экс-лидеру городской организации "Правого сектора" Сергею Стерненко. Охрану будет обеспечен и девушке активиста Наталье, которая является журналисткой телеканала и которая была вместе со Стерненко в момент нападения на него.

Об этом в комментарии изданию "Укринформ" рассказала пресс-секретарь полиции Одесской Любовь Гордиевская.

Отметим, ранее советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что следствие не доверяет показаниям как Сергея Стерненко, так и лицу, совершившему нападение на него.

Сотрудники полиции особого назначения будут охранять, согласно приказу руководителя ГУ ЧП в Одесской области, Стерненко как свидетеля после завершения лечения в столичной клинике. Также будет предоставлена ​​охрана его девушке-журналистке,
– заверила пресс-секретарь полиции.

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Добавим, Форостяк также заявлял, что переезд Стерненко в Киев, где ему сделали операцию, имеет "признаки уклонения от следственных действий".

В свою очередь Стерненко на своей странице в Facebook сообщил, что был досрочно выписан из Одесской городской больницы №1, сейчас лечится в медицинском учреждении Киева, и является "наиболее заинтересованным в объективном расследовании".

"Давал показания следователю, сообщил ему о своем местонахождении и буду участвовать во всех необходимых следственных действиях, как только моя, серьезно поврежденная, рука сможет хотя бы частично функционировать", – говорится в посте Стерненко.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Мужчина сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось бежать.

Впоследствии злоумышленника Александра Исайкула задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, однако вскоре мужчину отпустили и он имеет статус свидетеля по делу.

Кто такой Сергей Стерненко?
Украинский общественный деятель, экс-член "Провода" и экс-глава одесского областного осереку "Правого сектора" (2014-2017, псевдоним "Берия"), активный участник революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации". Стерненко постоянно критикует местные власти Одессы и борется против незаконных застроек в городе, а также против выступлений украинских звезд, гастролирующих в России.

Теги: Новости Украины Полиция Расследования Новости Одессы Сергей Стерненко
Источник: 24 Канал
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