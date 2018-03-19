02:07
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-13°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

В полках особого назначения Киева работают 185 экс-бойцов "Беркута"

32 Читати новину українською
Экс-бойцы
Экс-бойцы "Беркута" работают в полках особого назначения Киева / Фото из открытых источников

На сегодня в полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 ранее служили в спецподразделении милиции "Беркут", который расформирован.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева в ответ на запрос "Громадського".

Так, в полку полиции особого назначения №1 Нацполиции Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте". В полку полиции особого назначения №2 служат 430 сотрудников, из них двое экс- "беркутовцев", отметили в управлении.

Читайте также: Забросали куриными головами: активисты устроили протест возле бывшей базы "Беркута"

В сообщении говорится, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения столицы прошли переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников переаттестацию "провалили", однако возобновились на службе через суд.

В Нацполиции отметили, что никто из бывших "беркутовцев", которые сегодня продолжают работать, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Революции достоинства в 2013-2014 годах.

Теги: Новости Украины Новости Киева Беркут Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
19 марта, 22:40 Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
262
Последнее интервью с Хокингом:
19 марта, 22:02 Последнее интервью с Хокингом: "Мы никогда не должны сдаваться"
Блог Медіа 1159
Чому напад на
19 марта, 21:17 Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця
385
19 марта, 21:01 "Путин идет на войну": политические беженцы из России боятся расправы в Великобритании
575
Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме
19 марта, 21:00 Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме "Free Savchenko"
Тетяна Мартинюк 233
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук