В полках особого назначения Киева работают 185 экс-бойцов "Беркута"

На сегодня в полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 ранее служили в спецподразделении милиции "Беркут", который расформирован.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева в ответ на запрос "Громадського".

Так, в полку полиции особого назначения №1 Нацполиции Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте". В полку полиции особого назначения №2 служат 430 сотрудников, из них двое экс- "беркутовцев", отметили в управлении.

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В сообщении говорится, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения столицы прошли переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников переаттестацию "провалили", однако возобновились на службе через суд.

В Нацполиции отметили, что никто из бывших "беркутовцев", которые сегодня продолжают работать, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Революции достоинства в 2013-2014 годах.