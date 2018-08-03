В Польше арбитр спас жизнь футболисту: видео
Арбитр матча третьего дивизиона Польши между командами "Олимпия Эльблонг" и "Бленкитни Старгард-Щециньски" Марцин Лиана спас жизнь футболисту.
В ходе игры футболист неудачно столкнулся с соперником, упал солнечным сплетением на мяч и начал задыхаться. Арбитр оперативно подбежал к потерпевшему и оказал первую помощь.
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Через несколько секунд футболист пришел в себя и смог продолжить встречу, отказавшись от помощи медиков. Матч завершился победой "Бленкитни" со счетом 1:0.
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Источник: 24 Канал
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