В Польше арбитр спас жизнь футболисту: видео

Арбитр матча третьего дивизиона Польши между командами "Олимпия Эльблонг" и "Бленкитни Старгард-Щециньски" Марцин Лиана спас жизнь футболисту.

В ходе игры футболист неудачно столкнулся с соперником, упал солнечным сплетением на мяч и начал задыхаться. Арбитр оперативно подбежал к потерпевшему и оказал первую помощь.

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Через несколько секунд футболист пришел в себя и смог продолжить встречу, отказавшись от помощи медиков. Матч завершился победой "Бленкитни" со счетом 1:0.

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