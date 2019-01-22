В Польше авто на скорости влетело в ворота президентского дворца

Авто выехало с улицы вблизи президентского дворца, сообщает местное издание RMF24.

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Нарушителя заметил правоохранитель, который патрулировал на улице, и попытался остановить машину.



Неизвестный врезался в ворота президентского дворца

Взамен авто увеличило скорость, задело полицейского и ударилось в барьер, отделяющий дворец от улицы. Водителя автомобиля уже задержали, а раненого офицера госпитализировали.

Пострадал только полицейский, который пытался остановить авто

Пока неизвестно, какими были мотивы мужчины.

По данным польского Onet, 36-летнего водителя доставили в больницу на обследование. Полиция не исключает, что он мог быть под воздействием алкоголя.

Инцидент уже прокомментировал президент Анджей Дуда, который сейчас находится в Давосе. "Хочу подчеркнуть, что дворец безопасный, хорошо охраняется. Сотрудники охраны хорошо выполняют свою работу", – написал президент.