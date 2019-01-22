17:04
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Польше авто на скорости влетело в ворота президентского дворца

      44 Читати новину українською
      В Польше авто на скорости влетело в ворота президентского дворца
      В Польше авто на скорости влетело в ворота президентского дворца / RMF24.

      Во вторник, 22 января, в Варшаве неизвестный мужчина пытался автомобилем проломить ворота президентского дворца, после чего начал убегать.

      Авто выехало с улицы вблизи президентского дворца, сообщает местное издание RMF24.

      Читайте также: Полицейские задержали главу охраны концерта, во время которого убили мэра Гданьска

      Нарушителя заметил правоохранитель, который патрулировал на улице, и попытался остановить машину.

      Невідомий врізався у браму президентського палацу
      Неизвестный врезался в ворота президентского дворца

      Взамен авто увеличило скорость, задело полицейского и ударилось в барьер, отделяющий дворец от улицы. Водителя автомобиля уже задержали, а раненого офицера госпитализировали.

      Постраждав лише поліцейський, що намагався зупинити авто
      Пострадал только полицейский, который пытался остановить авто

      Пока неизвестно, какими были мотивы мужчины.
      По данным польского Onet, 36-летнего водителя доставили в больницу на обследование. Полиция не исключает, что он мог быть под воздействием алкоголя.

      Инцидент уже прокомментировал президент Анджей Дуда, который сейчас находится в Давосе. "Хочу подчеркнуть, что дворец безопасный, хорошо охраняется. Сотрудники охраны хорошо выполняют свою работу", – написал президент.

      Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это произошло в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно доставили в больницу и прооперировали. Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, однако 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.

      Теги: Аварии и ДТП Новости Польши Авто
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      сегодня , 17:04 "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      Наталія Лебідь 5
      Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      сегодня , 16:30 Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      Тетяна Острікова 40
      Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях
      сегодня , 16:03 Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях
      Світлана Попова 199
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня , 15:56 Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      41111
      Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      сегодня , 15:30 Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      Тетяна Мартинюк 43
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Стало известно, как берлинский террорист бежал из Германии
       27 декабря 2016 , 07:18
      На примере "вагнеровцев" Трамп хочет показать жесткое отношение к РФ, – Bloomberg
       22 февраля 2018 , 01:56
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук