В Польше авто на скорости влетело в ворота президентского дворца
Во вторник, 22 января, в Варшаве неизвестный мужчина пытался автомобилем проломить ворота президентского дворца, после чего начал убегать.
Авто выехало с улицы вблизи президентского дворца, сообщает местное издание RMF24.
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Нарушителя заметил правоохранитель, который патрулировал на улице, и попытался остановить машину.
Неизвестный врезался в ворота президентского дворца
Взамен авто увеличило скорость, задело полицейского и ударилось в барьер, отделяющий дворец от улицы. Водителя автомобиля уже задержали, а раненого офицера госпитализировали.
Пострадал только полицейский, который пытался остановить авто
Пока неизвестно, какими были мотивы мужчины.
По данным польского Onet, 36-летнего водителя доставили в больницу на обследование. Полиция не исключает, что он мог быть под воздействием алкоголя.
Инцидент уже прокомментировал президент Анджей Дуда, который сейчас находится в Давосе. "Хочу подчеркнуть, что дворец безопасный, хорошо охраняется. Сотрудники охраны хорошо выполняют свою работу", – написал президент.
Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это произошло в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно доставили в больницу и прооперировали. Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, однако 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.