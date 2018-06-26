В Польше будут судить работодателя, который бросил на улице украинку с инсультом

В Польше будут судить местного бизнесмена, который не оказал помощь больной украинке, которая работала у него.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на "Укринформ".

В Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольская завершила следствие и передала в суд дело против польского бизнесмена Энджея Ц., что в январе этого года не оказал помощь больной украинке Оксане К., которая у него работала.

Предпринимателю предъявлено девять обвинений.

"Обвинительный акт направлен в суд. За преступления, которые инкриминируются лицу, грозит заключение на срок до трех лет", – проинформировала представитель окружной прокуратуры в Познани Магдалена Мазур-Прус.

Она сообщила, что мужчине предъявлено девять обвинений, восемь из которых касается того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восьмерых лиц, которые не имели польского гражданства. "Все они были украинцами", – уточнила представитель прокуратуры.

Напоминаем, в начале января у украинки Оксаны К. произошло кровоизлияние в мозг. Польский работодатель, не желая оплачивать ее лечение и с целью избежать ответственности перед инспекцией труда, решил скрыть факт, что она у него работала. Поэтому он вывез ее в другой населенный пункт, оставил на автобусной остановке, вызвав полицию якобы к пьяному человеку.

Эта история получила широкий резонанс в польских и украинских СМИ. Ею занялись польская полиция, государственная инспекция труда РП, а прокуратура инициировала уголовное дело по статье о неоказании помощи, которое привело к смерти или тяжких последствиях, что противоречит праву о социальном страховании работника.

В Польше сейчас находится почти миллион трудовых мигрантов из Украины.