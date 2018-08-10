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В Польше будут судить украинку, которая родила ребенка прямо во время рабочей смены, – СМИ

237 Читати новину українською
Беременность
Беременность / jwoman.in.ua

В Польше будут судить украинку, которая родила ребенка прямо во время рабочей смены, а потом пыталась убить младенца.

Ребенка удалось спасти. А саму украинку теперь должны проверить психиатры, сообщает 24 Канал.

Как сообщила в эфире телеканала психолог Наталья Кухтина, такое событие могло произойти из-за того, что люди на заработках не справляются с психологическим давлением, связанным с тем, что ситуация, в которой человек только работает и не имеет рядом родных, является травмирующей.

"Это не жизнь, а это подмена жизни. Жизнь там, где мама, папа, там, где дети, там, где, например, муж – там жизнь. А здесь только работа. Это невероятно сложно, невероятно сложно", – заявила психолог .

По словам Кухтиной, человеку, который планирует выезд за границу в поисках заработков, важно определиться с жизненными приоритетами.

"Люди, которые выезжают в другую страну, они, безусловно, чувствуют себя одинокими, они себя чувствуют непонятными. Незнание языка, незнание законов, неумение обращаться за помощью. И очень часто люди вступают в какие-то вот сомнительные, например, отношения или скрывают даже беременность", – рассказала Кухтина.

Также, по словам, Кухтиной, неверной является установка, согласно которой деньги способны решить все проблемы.

"Знаете, не все в жизни измеряется деньгами. Но, к сожалению, вот чисто психологически сейчас у людей сформировано такое мнение, причем это уже не мнение, это уже установка, это уже стереотип ... Если у меня будут деньги, я порешаю все вопросы. Нет. Жизнь, здоровье, любовь за деньги купить невозможно", – резюмировала психолог.

Теги: Новости Украины Психология Заробитчане
Источник: 24 Канал
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