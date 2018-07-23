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В Польше двое украинцев с молотами ограбили пункт обмена валют: фото и видео

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В Польше двое украинцев с молотами ограбили пункт обмена валют
В Польше двое украинцев с молотами ограбили пункт обмена валют / www.lubuska.policja.gov.pl

В ночь с 15 на 16 июля в городе Жары Любуского воеводства, что на западе Польши, двое украинцев совершили разбойное нападение на круглосуточный пункт обмена валют.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Забрав оттуда значительную сумму денег, грабители скрылись в неизвестном направлении. Однако правоохранители их задержали при попытке нелегального бегства в Украину, теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ограбление пункта обмена валют

Как отмечает пресс-служба, украинцы во время нападения орудовали тяжелыми молотами. Они пытались разбить стекло, которое отделяло кассиршу от клиентов. Нападающие не смогли разбить конструкцию, но сквозь щель, которая образовалась после десятков ударов, забрали большую сумму денег.

С помощью следственных действий полиция установила лиц в возрасте 41 и 43 лет, которые могут быть причастны к нападению. Информацию о подозреваемых передали всем правоохранительным структурам Польши.

Злоумышленникам грозит 12 лет лишения свободы

Во вторник, 17 июля, нападающих задержали в Долгобычеве при попытке незаконно пересечь польско-украинскую границу. После этого пограничники выяснили, что злоумышленников разыскивает Любуская полиция за нападение на обменник.

Сейчас устанавливается, или задержанные могут быть причастны к подобным нападениям в Польше.

Видео ограбления пункта обмена валют в Польше

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Деньги Новости Польши
Источник: 24 Канал
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