В Польше из-за убийства мэра Гданьска тысячи людей вышли на митинги: фото, видео

В Варшаве тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия. Это – реакция на покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича, который произошел 14 января и в результате которого мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщает RzeczPospolita.pl.

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По всей Польше 14 января проходят марши против ненависти и насилия. Это – реакция на убийство мэра Гданьска Павла Адамовича.

Павел, мы будем защищать Гданьск и Польшу от ненависти и насилия,

– сказал президент Европейского совета Дональд Туск, находясь в Гданьске.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковський, в свою очередь, пригласил жителей Варшавы на встречу во Дворце культуры и науки. Информация о ней появилась еще до того, как стала известна печальная весть о смерти Адамовича в больнице. Подобные встречи проходят во многих городах Польши. Люди зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть".

К слову, Тшасковський объявил три дня траура (с 15 по 17 января) в память о погибшем коллеге из Гданьска.

"Я принял решение, что Варшава будет чтить память мэра Павла Адамовича, который скончался сегодня, трехдневным трауром 15-17 января", – написал Тшасковский в Twitter.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда тоже заявил, что объявит день траура по всей республике в связи с убийством Адамовича.

Я объявлю национальный траур в день, выбранный семьей как день похорон Павла Адамовича,

– заявил Дуда.

Polacy przed Pałacem Kultury i Nauki przeciw nienawiści.



Panie Prezydencie, pozostanie Pan w naszej pamięci! pic.twitter.com/lFJlMtaH3Y — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 14 января 2019 г.

Напомним, 14 января мэр польского Гданьска 53-летний Павел Адамович, на которого накануне напали с ножом, умер в больнице, не приходя в сознание. На него вечером 13 января напал неизвестный мужчина и ранил его ножом во время концерта.



Нападающим на Павла Адамовича является 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

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