В Польше начались самые масштабные учения в Европе за 25 лет: что нужно знать – видео

В Польше начались учения Defender Europe-2020 года. 37 тысяч военных из 18 стран примут участие в учениях. Одной из целей маневров является отработка переброски крупных воинских соединений в Европе.

Учения продлятся несколько месяцев. Они будут проходить на территории 10 стран, сообщает "Польское радио".

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу.

Смотрите видео военных учений Defender Europe-2020:

Как и где состоятся учения

В течение ближайших недель в Польшу и страны Балтии прибудет более 20 тысяч американских военных из США, к которым присоединятся 9 тысяч американцев, что дислоцируются в Европе. Кроме того, в учениях примут участие 8 тысяч военнослужащих из других стран НАТО, в основном из Великобритании и Германии.

Польшу на учениях будут представлять две тысячи солдат, тяжелая техника, авиация, а также полиция, пограничники и пожарные.

Во время пребывания на европейском континенте американские войска примут участие в нескольких учениях на территории Европы. В частности, говорится о многонациональных учениях Swift Response-20, Saber Strike-20, Allied Spirit-20 и Dynamic Front-20.

По словам американского генерал-майора Берри Сигвина, учения проведут, чтобы предупредить Россию от повторения аннексий, подобных захвату украинского Крыма в 2014 году.

Отметим, что ранее военные США провели масштабные учения и имитировали ядерный удар Российской Федерации по объектам НАТО в Европе. В сценарий учений входила внештатная ситуация в Европе, в которой РФ решает ограниченно использовать ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.

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