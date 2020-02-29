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      В Польше начались самые масштабные учения в Европе за 25 лет: что нужно знать – видео

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      В Польше начались учения Defender Europe-2020 года. 37 тысяч военных из 18 стран примут участие в учениях. Одной из целей маневров является отработка переброски крупных воинских соединений в Европе.

      Учения продлятся несколько месяцев. Они будут проходить на территории 10 стран, сообщает "Польское радио".

      Актуально: Военные США имитировали ядерный удар России по Европе

      Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу.

      Смотрите видео военных учений Defender Europe-2020:

      Как и где состоятся учения

      • В течение ближайших недель в Польшу и страны Балтии прибудет более 20 тысяч американских военных из США, к которым присоединятся 9 тысяч американцев, что дислоцируются в Европе. Кроме того, в учениях примут участие 8 тысяч военнослужащих из других стран НАТО, в основном из Великобритании и Германии.
      • Польшу на учениях будут представлять две тысячи солдат, тяжелая техника, авиация, а также полиция, пограничники и пожарные.
      • Во время пребывания на европейском континенте американские войска примут участие в нескольких учениях на территории Европы. В частности, говорится о многонациональных учениях Swift Response-20, Saber Strike-20, Allied Spirit-20 и Dynamic Front-20.

      По словам американского генерал-майора Берри Сигвина, учения проведут, чтобы предупредить Россию от повторения аннексий, подобных захвату украинского Крыма в 2014 году.

      Отметим, что ранее военные США провели масштабные учения и имитировали ядерный удар Российской Федерации по объектам НАТО в Европе. В сценарий учений входила внештатная ситуация в Европе, в которой РФ решает ограниченно использовать ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Оружие Новости США Пентагон
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