В Польше нашли старинный меч начала нашей эры: его пытались переслать по почте из Киева

Сотрудники налоговой администрации в городе Дембица обнаружили восемь фрагментов редкого полуметрового бронзового меча-кинжала.

Таможенники во время контроля над отправлениями обратили внимание на посылку, которая была отправлена из Киева, сообщает Opinion.

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В декларации было указано, что посылка содержит украшение интерьера, а стоимость была оценена в 50 гривен (около 8 злотых). Во время обыска сотрудники обнаружили несколько необычных предметов. Впоследствии специалисты установили, что были найдены восемь элементов редкого меча Бронзового века. Сами же частицы старинного экспоната были завернуты в защитную фольгу во избежание повреждения материала.

Специалисты из управления охраны памятников подтвердили, что фрагменты бронзового кинжала относятся к Бронзовому веку (2300 до н. э. — 700 к н. э.).

Также эксперты отметили, что меч имеет довольно сильные механические повреждения оригинальной поверхности, декорированной украшениями. Памятник был поврежден, вероятно, во время его раскопки.