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      В Польше не понимают, чего хочет Зеленский в обмен на историческое примирение

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      В Варшаве завершился день переговоров украинской делегации во главе с президентом Зеленским с представителями Польши, в частности, с президентом Дудой и правительства. Встреча получилась успешной, учитывая большое количество положительных заявлений. Однако осталась одна проблема, связанная с историческими вопросами.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал европейский корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин.

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      По его словам, если говорить о достижениях, то количество положительных заявлений зашкаливает.

      Самое важное, мне кажется, что в разговорах с польскими представителями здесь, в столице, чувствуется, что Варшава готова к налаживанию отношений с Украиной, улучшению отношений до такого уровня, который он, возможно, был еще более 5 лет назад, до этой администрации в Варшаве, когда Польшу называли самым большим адвокатом Украины в Европе, ближайшим союзником,
      – отметил Цюпин.

      Однако он добавил, что действующий представитель одного из аналитических центров в Варшаве, близкого к правительству, указал ему на одну проблему, которую необходимо обязательно преодолеть.

      "Речь идет о спорах по истории и конкретно о вопросе о праве поляков на эксгумацию останков на территории Украины. Похоже, что этот вопрос может быть решен. Об этом сегодня господин Зеленский заявил в Варшаве. Он предложил соорудить памятник примирению поляков и украинцев на границе", – пояснил корреспондент.

      Оказывается, что на самом деле в Польше не совсем понимают еще, как это будет сделано. То есть они видят позитивные сигналы, они готовы на позитивные шаги. Но то, что мне сказали, выглядит так: мы не совсем понимаем, что господин Зеленский хочет взамен за эти определенные, так сказать, уступки. Что он хочет? Экономическое сотрудничество или какие-то согласованности в исторической сфере,
      – подчеркнул Цюпин.

      Он подытожил, что чиновникам и дипломатам еще предстоит поработать, чтобы из этих благих и положительных намерений, которые проявились сегодня в Варшаве, получилось что-то конкретное. "Кроме, конечно, определенных конкретных вещей, которые были сегодня подписаны – в частности, трехсторонний меморандум Польши, Украины и США в вопросе поставок газа, диверсификации поставок газа", – пояснил корреспондент.

      Что известно о "газовом" меморандуме
      Меморандум подписали Польша, Украина и США 31 августа 2019 года. В планах меморандума построить газопровод, который объединит газотранспортные системы двух стран. Трехстороннее соглашение предусматривает развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину, использование украинских подземных газовых хранилищ и обустройство газовой инфраструктуры.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О ВИЗИТЕ ЗЕЛЕНСКОГО В ПОЛЬШУ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Польши Зарубежные визиты Зеленского Анджей Дуда
      Источник: 24 канал
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