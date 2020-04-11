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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Польше несовершеннолетние украинские студенты не могут выходить даже в магазин из-за карантина

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      У Польщі неповнолітні самостійно не можуть покидати дім / Getty Images

      Из-за эпидемии коронавируса в Польше ввели карантин. Он предусматривает запрет лицам до 18 лет самостоятельно выходить из дома. Таким образом украинские студенты оказались заложниками ситуации, ведь они проживают без родителей.

      Уполномоченный по правам человека в Польше Адам Боднар опубликовал обращение по этой проблеме.

      Важно Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим

      Таких украинских студентов в только Люблинском воеводстве – 48, большинство из них учатся в Люблинской политехнике.

      Сейчас они лишены возможности выйти даже за продуктами или в аптеку, так как проживают сами.

      По его словам, мэр Люблина уже обращал внимание главы полиции на особенность их положения. Полицейские должны учитывать эти обстоятельства при исполнении своих обязанностей.

      Эта ситуация важна с точки зрения соблюдения фундаментальных прав и свобод,
       – отметил Адам Боднар.

      Консульство Украины в Люблине уже знает об этой ситуации. В общем омбудсмен обратил внимание, что в подобной ситуации оказались все несовершеннолетние лица, которые проживают без родителей и не могут рассчитывать на чью-то помощь.

      Адам Боднар просит главу полиции Люблинского воеводства доложить, сталкивались ли полицейские в последнее время с такими проблемами в своей работе.

      Что известно о коронавирусе в Польше:

      • Из-за пандемии коронавируса с полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.
      • Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки, люди обязаны носить маски.
      • Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна – лишь в начале борьбы с заболеванием.
      • По состоянию на 11 апреля в Польше зафиксировали 5955 случаев заболевания, 181 человек умер.

      карантин коронавірус
      Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Польши
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