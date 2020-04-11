В Польше несовершеннолетние украинские студенты не могут выходить даже в магазин из-за карантина
Из-за эпидемии коронавируса в Польше ввели карантин. Он предусматривает запрет лицам до 18 лет самостоятельно выходить из дома. Таким образом украинские студенты оказались заложниками ситуации, ведь они проживают без родителей.
Уполномоченный по правам человека в Польше Адам Боднар опубликовал обращение по этой проблеме.
Важно Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим
Таких украинских студентов в только Люблинском воеводстве – 48, большинство из них учатся в Люблинской политехнике.
Сейчас они лишены возможности выйти даже за продуктами или в аптеку, так как проживают сами.
По его словам, мэр Люблина уже обращал внимание главы полиции на особенность их положения. Полицейские должны учитывать эти обстоятельства при исполнении своих обязанностей.
Эта ситуация важна с точки зрения соблюдения фундаментальных прав и свобод,
– отметил Адам Боднар.
Консульство Украины в Люблине уже знает об этой ситуации. В общем омбудсмен обратил внимание, что в подобной ситуации оказались все несовершеннолетние лица, которые проживают без родителей и не могут рассчитывать на чью-то помощь.
Адам Боднар просит главу полиции Люблинского воеводства доложить, сталкивались ли полицейские в последнее время с такими проблемами в своей работе.
Что известно о коронавирусе в Польше:
- Из-за пандемии коронавируса с полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.
- Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки, люди обязаны носить маски.
- Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна – лишь в начале борьбы с заболеванием.
- По состоянию на 11 апреля в Польше зафиксировали 5955 случаев заболевания, 181 человек умер.
Читайте также
-
Помог Италии, а россияне обойдутся, или Путин хуже "половцев и печенегов"сегодня , 08:40
-
Благодаря карантину в Индии исчез смог и люди смогли увидеть Гималаи: трогательные фотосегодня , 06:09
-
Трюдо обратился к нации: Это только первый этап эпидемии, нужно оставаться сильнымисегодня , 05:23
-
Пожар в Чернобыльской зоне будет стоить Украине десятки миллионовсегодня , 11:05
-
Прогноз погоды на 11 апреля: в Украине будет солнечно, на Юге и Востоке немного похолодаетсегодня , 09:15
-
Главные новости 10 апреля: подозрение Черновол и усиление карантина в 5 областяхсегодня , 09:00