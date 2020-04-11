В Польше несовершеннолетние украинские студенты не могут выходить даже в магазин из-за карантина

Из-за эпидемии коронавируса в Польше ввели карантин. Он предусматривает запрет лицам до 18 лет самостоятельно выходить из дома. Таким образом украинские студенты оказались заложниками ситуации, ведь они проживают без родителей.

Уполномоченный по правам человека в Польше Адам Боднар опубликовал обращение по этой проблеме.

Важно Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим

Таких украинских студентов в только Люблинском воеводстве – 48, большинство из них учатся в Люблинской политехнике.

Сейчас они лишены возможности выйти даже за продуктами или в аптеку, так как проживают сами.

По его словам, мэр Люблина уже обращал внимание главы полиции на особенность их положения. Полицейские должны учитывать эти обстоятельства при исполнении своих обязанностей.

Эта ситуация важна с точки зрения соблюдения фундаментальных прав и свобод,

– отметил Адам Боднар.

Консульство Украины в Люблине уже знает об этой ситуации. В общем омбудсмен обратил внимание, что в подобной ситуации оказались все несовершеннолетние лица, которые проживают без родителей и не могут рассчитывать на чью-то помощь.

Адам Боднар просит главу полиции Люблинского воеводства доложить, сталкивались ли полицейские в последнее время с такими проблемами в своей работе.

Что известно о коронавирусе в Польше:

Из-за пандемии коронавируса с полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки, люди обязаны носить маски.

Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна – лишь в начале борьбы с заболеванием.

По состоянию на 11 апреля в Польше зафиксировали 5955 случаев заболевания, 181 человек умер.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала