В Польше одна молния убила троих человек, еще десятки ранены: что известно – фото
Трагедия произошла в горах. Группа туристов попала в сильную грозу на горном массиве Гевонт в польских Татрах. Массив расположен вблизи города Закопане.
О страшном инциденте сообщила пресс-секретарь малопольского воеводы Джоанна Паццио в своем Twitter.
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Сейчас мы имеем информацию о 3 погибших. Службы проводят интенсивную спасательную операцию,
– написала она.
В "скорой" отмечают, что среди погибших – 2 детей.
Польские спасатели говорят: пострадали от мощного разряда по меньшей мере 22 человека. Первую группу пострадавших уже доставили в больницу, однако спасательная операция продолжается.
"Около 13:15 мы получили сообщение, что в районе массива Гевонт произошел очень интенсивный атмосферный разряд. Нам известно, что там находились два десятка туристов", – пишет RMF24 со ссылкой на местную полицию.
Экстренные службы проводят спасательную операцию с привлечением вертолетов, чтобы выявить других возможных пострадавших.