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      В Польше одна молния убила троих человек, еще десятки ранены: что известно – фото

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      Спасательная операция в польских Татрах
      Спасательная операция в польских Татрах / rmf24.pl

      Трагедия произошла в горах. Группа туристов попала в сильную грозу на горном массиве Гевонт в польских Татрах. Массив расположен вблизи города Закопане.

      О страшном инциденте сообщила пресс-секретарь малопольского воеводы Джоанна Паццио в своем Twitter.

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      Сейчас мы имеем информацию о 3 погибших. Службы проводят интенсивную спасательную операцию,
      – написала она.

      В "скорой" отмечают, что среди погибших – 2 детей.

      Польские спасатели говорят: пострадали от мощного разряда по меньшей мере 22 человека. Первую группу пострадавших уже доставили в больницу, однако спасательная операция продолжается.

      "Около 13:15 мы получили сообщение, что в районе массива Гевонт произошел очень интенсивный атмосферный разряд. Нам известно, что там находились два десятка туристов", – пишет RMF24 со ссылкой на местную полицию.

      Экстренные службы проводят спасательную операцию с привлечением вертолетов, чтобы выявить других возможных пострадавших.

      blog_ava
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      Теги: Постраждалі Чрезвычайное происшествие Жертвы Новости Польши
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