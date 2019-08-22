В Польше одна молния убила троих человек, еще десятки ранены: что известно – фото

Трагедия произошла в горах. Группа туристов попала в сильную грозу на горном массиве Гевонт в польских Татрах. Массив расположен вблизи города Закопане.

О страшном инциденте сообщила пресс-секретарь малопольского воеводы Джоанна Паццио в своем Twitter.

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Сейчас мы имеем информацию о 3 погибших. Службы проводят интенсивную спасательную операцию,

– написала она.

W związku z wydarzeniami na Giewoncie wojewoda @_piotrcwik udaje się do #Zakopane. Tam, w Starostwie Powiatowym, ok. 17.30, odbędzie się sztab kryzysowy. Niestety na tę chwilę mamy informację o 3 ofiarach śmiertelnych. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową. — Joanna Paździo (@JoannaPazdzio) August 22, 2019

В "скорой" отмечают, что среди погибших – 2 детей.

Польские спасатели говорят: пострадали от мощного разряда по меньшей мере 22 человека. Первую группу пострадавших уже доставили в больницу, однако спасательная операция продолжается.

"Около 13:15 мы получили сообщение, что в районе массива Гевонт произошел очень интенсивный атмосферный разряд. Нам известно, что там находились два десятка туристов", – пишет RMF24 со ссылкой на местную полицию.

Экстренные службы проводят спасательную операцию с привлечением вертолетов, чтобы выявить других возможных пострадавших.