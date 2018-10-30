В Польше открыли дело против украинской фирмы за выпуск игры про концентрационный лагерь

Окружная прокуратура Варшавы проводит следствие против украинской фирмы, занимающейся компьютерными играми, из-за ее намерения выпустить игру об Освенциме. Однако польские депутаты отмечают, что на самом деле авторами игры являются россияне.

Об этом заявил спикер прокуратуры Лукаш Лапчинский, сообщает Rzeczpospolita.

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Так, дело открыли на основании заявления главы польского Института национальной памяти Ярослава Шареки. По его мнению, появление такой игры является оскорблением польского народа и пропагандой фашистского строя.

"Следствие находится на этапе сбора доказательного материала", – отметил Лапчинский.

Об игре стало известно благодаря заявлению депутата Йозефа Бринкуса. По его словам, несмотря на то, что производителем игры является украинская фирма, ее авторами выступают россияне.

Эта информация позволяет утверждать, что в этом случае речь может идти о политической провокации против Польши в международном масштабе,

– заявил депутат.

Действие в игре происходит на территории концлагеря Аушвиц-Биркенау. Пользователю при этом предлагают выбрать для себя роль узника лагеря или роль надзирателя-эсэсовца.

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Игру рекламируют в интернете. В частности, рекламные материалы содержащие сцены расстрела и уничтожения заключенных в газовых камерах, а также фразы вроде "польские лагеря смерти", "где есть гонор великого польского народа?".