В Польше открыли производство на украинского историка: какие слова возмутили местного чиновника

Он сказал правду и им заинтересовалась прокуратура. В Польше возбудили дело против председателя Украинского общества в Люблине – историка Григория Куприяновича, на которого пожаловался местный воевода.

Началось все 8-го июля. Тогда польский президент поехал в Украину, а наш – в Польшу. Дуда чествовал жертв Волынской трагедии и назвал убийство поляков этнической чисткой. В то же время украинцы вспоминали наших соотечественников, замученных в Польше.

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Возле памятника убитым в селе Сагрынь, что в Люблинском воеводстве, был и украинский историк Григорий Куприянович. Мужчина давно живет в Польше. Тогда он дал комментарий одному из польских изданий.

Атака на Сагрынь началась около четырех часов утра и продолжалась до десяти часов. В этот же день формирования Армии краевой провели также атаки на другие соседние украинские села. В результате акции польского подполья эти села были частично или полностью сожженными, а их украинские жители убиты,

– отметил Куприянович.

Уже на следующий день за эти слова люблинский воевода Пшемыслав Чарнек пожаловался на Куприяновича в прокуратуру. Дескать, тот высказывался как украинский националист. А их по новому польскому закону почти автоматически причисляют к врагам Польши. Травить Куприяновича начали все тамошние СМИ.

Возвращаемся к временам, когда украинцев снова называют националистами, когда сам факт участия в траурном торжестве является поводом к тому, чтобы называть кого-то националистом,

– прокомментировал историк.

Эта ситуация вызвала возмущение у нашего посла. И он обратился к польскому зарубежному ведомству.

"Мы выразили свое недовольство и обеспокоенность тем, что открыли дело. Объяснили, что такой процесс негативно может повлиять на украинско-польские отношения", – отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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В защиту Куприяновича стали и местные украинцы. Представители исторического общества написали письмо к премьер-министру Матеушу Моравецкому.

"Господин Куприянович назвал основные исторические факты. И реакция воеводы Люблинского Чарнека – это доказательство того, что польское общество, польская элита не готова воспринять факты", – сказал глава "Объединение украинцев в Польше" Петро Тима.

А вот украинского историка Владимира Сергийчука такая ситуация не удивляет. Мол, давно понял, что поляки не готовы к диалогу.

Пять лет участвовал в украинско-польских научных семинарах на тему Второй мировой войны. И уже тогда стало понятно, что поляки хотят навязать нам свою концепцию истории в целом. Их больше интересовала проблема Волыни, они хотели легитимизировать свои завышенные цифры потерь,

– считает историк, профессор КНУ имени Шевченко Владимир Сергийчук.

Приписывая украинцам все смертные грехи, польские власти хотят держать в повиновении нашу диаспору, уверен ученый.

"Чтобы они сидели там, как мышки. Чтобы ими можно было помыкать как угодно, чтобы их можно было эксплуатировать. Мы знаем много случаев, когда поляки пренебрежительно относятся к украинцам. И все, наверное, помнят, как польский полицейский на глазах у беременной женщины застрелил ее мужа", – отметил Сергийчук.

Собственно и сам Куприянович считает, что история вокруг его персоны повлияет негативно на жизни украинцев в ​​Польше.

Такими заявлениями строится негативная атмосфера вокруг украинской жизни в регионе среди поляков. Люди начнут задумываться, или пойти на украинское мероприятие,

– предполагает он.

Относительно действующего в Польше закона – по статьям о национализме и оскорблении польского народа – Куприяновичу грозит штраф или до трех лет заключения.

Между тем сторонники Куприяновича создали в Facebook страницу для его поддержки. Поскольку считают, наказывать за правду – нонсенс.