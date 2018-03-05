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В Польше отреагировали на антипольский марш во Львове

1798 Читати новину українською
Факельное шествие во Львове
Факельное шествие во Львове / zaxid.net

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий прокомментировал марш праворадикалов, который прошел 4 марта во Львове.

Об этом пишет издание Onet.pl.

В частности, он упрекнул Украину, что Польша увеличила поставки газа, после конфликта с "Газпромом", однако во Львове организуют антипольский марш.

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Это собственно несоответствие между голосом псевдо-смысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ – сразу же увеличились поставки с польской стороны. И в то же время проходит демонстрация под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских господ",
– заявил Цихоцкий.

Его также возмутил тот факт, что в день визита Петра Порошенко в Польшу, Верховная Рада приняла документ о героизации УПА.

"Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии", – добавил он.

Напомним, 4 марта во Львове прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Участники шествия выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских господ", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Наша земля - ​​наши герои "и другие.

Теги: Новости Украины Новости Польши Новости Львова
Источник: 24 Канал
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