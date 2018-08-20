В Польше признали, что использовали украинцев для экономического роста

Данные Центрального банка Польши и Европейского статистического ведомства (Eurostat) свидетельствуют, что на сегодня польская экономика является одной из наиболее динамично развивающихся в Евросоюзе.

Этот факт не в последнюю очередь объясняется присутствием гастарбайтеров из Украины. Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.



Отмечается, что конфликты в Крыму и на Донбассе привели к массовой эмиграции украинцев, из которых около 1 млн перебралось в Польшу.



"Без украинцев нашу экономику ждала бы катастрофа", – открыто признает Цезарь Казмирчак, глава польского Союза предпринимателей и работодателей.



Сегодня, по данным польского ведомства по делам иностранцев, почти 90% запросов о получении вида на жительство приходит от граждан Украины. Большинство из них потом устраивается на работу помощниками по хозяйству, на стройки или фермы.



"Они самостоятельно учат язык и затем добросовестно работают", – положительно отзывается Казмирчак о трудовых мигрантах из Украины.



В то же время, с отменой Брюсселем краткосрочных виз для граждан Украины реальным становится уменьшение количества украинских иммигрантов в Польше. Их начинают привлекать другие страны Европы, которые стали доступными. При этом, как отмечает издание, повышение уровня зарплат в Польше здесь тоже не решит проблемы – ведь это снизит привлекательность страны для иностранных инвесторов.