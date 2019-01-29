В Польше произошло землетрясение: на одной из шахт под завалами оказались горняки

На юго-западе Польши 29 января произошло сильное землетрясение. Из-за толчков в шахте Рудна вблизи города Польковице десятки горняков оказались под землей. Сейчас спасатели ищут последнего шахтера.

Толчок произошел около 14:00 по местному времени на глубине 770 метров, сообщают местные издания.

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Во время землетрясения под землей находились 32 горняка. Часть из них смогла выбраться из шахты самостоятельно, однако 8 человек оставались под завалами. В больницу с незначительными повреждениями доставили семь человек.

К вечеру спасателям удалось вытащить 5 шахтеров, с двумя они имеют контакт, а поиски еще одного горняка продолжаются.

Толчок магнитудой 4,8 ощущалось также в городах Любин и Глогув, жители которых жаловались на дрожь стен в домах.

Рудна – крупнейшая шахта по добыче медной руды в Европе и одна из крупнейших в мире.