В Польше рассказали, кто действительно может ввести санкции против России за агрессию на Азове

Сейчас потенциал ввести новые санкции против России за агрессию в районе Керченского пролива есть только у Германии.

Об этом заявил советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский, пишет "Европейская правда".

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Дипломат подчеркивает, что усилий Польши и стран Балтии в вопросе введения новых санкций недостаточно. По его словам, такие решения могут быть приняты только под влиянием самого могущественного государства ЕС, то есть Германии.

"Любой может декларировать основания новых санкций, но потенциал ввести их сейчас имеет только Германия", – добавил он.

К слову, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что немецкое правительство не видит причин для введения новых санкций против России за агрессию в Керченском проливе. Поэтому с немецкой стороны предложений по новым санкциям не будет.

Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.