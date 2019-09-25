В Польше самоубийца выбросился с многоэтажки и упал на украинца

Трагический инцидент произошел в Варшаве. Мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и упал на 18-летнего украинца, который сидел под зданием.

Украинца госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет Onet.pl. Врачи пока борются из его жизнь.

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26-летний самоубийца решил выпрыгнуть из окна 18-го этажа. Он приземлился прямо на украинца. Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидел другой человек. Буквально через несколько секунд до трагедии он покинул место происшествия.

Полиция ничего не сообщает о происшествии. По неофициальной информации, погибший снял комнату на одну ночь. На месте происшествия правоохранители обнаружили открытое окно с пуфиком.

В результате инцидента вероятный самоубийца погиб на месте. Украинца госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

21 сентября в польском городке Жоры группа из 5 человек жестоко избила 19-летнего студента из Украины. Мужчины сначала спросили у парня о гражданстве, а когда тот сказал, что он из Украины, то на него напали.

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