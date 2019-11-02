В Польше спасают замученных тигров, которых везли в Россию: шокирующие фото и видео

В Польше спасают тигров, которые несколько дней находились в грузовике на польско-белорусской границе без права на въезд в Беларусь.

По информации пресс-службы зоопарка в Познани, сейчас звери в безопасности – семерых уже перевезли в зоопарк в Познани, еще двоих – в Члухув.

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Работники зоопарка отметили, что животные понемногу начинают восстанавливаться. Почти ежедневно на странице зоопарка в фейсбук появляются фото тигров и информация о состоянии их здоровья. После полного выздоровления они начнут новую жизнь в приюте в Испании.

Что известно об истории с тиграми, которая произошла на границе Беларуси и Польши?

Как сообщалось ранее, 10 животных перевозили из Италии в Россию. Когда грузовики с тиграми прибыли на польско-белорусскую границу 26 октября, то белорусские таможенники отказали им во въезде. Почти шесть суток животные провели в кузовах без еды и даже воды. А клетки, в которых они находились, были тесными. В результате один из тигров погиб.



Клетки для животных были слишком тесными



Тигры шесть суток были без еды и воды



Животных перевозили из Италии в Россию

Россиянина, который и был организатором перевозки, задержали в Польше. Его обвиняют в жестоком обращении с животными.



Сейчас тигры находятся в двух зоопарках Польши