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      В Польше спасают замученных тигров, которых везли в Россию: шокирующие фото и видео

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      Польский зоопарк спасает тигров
      Польский зоопарк спасает тигров / Zoo Poznan Official Site

      В Польше спасают тигров, которые несколько дней находились в грузовике на польско-белорусской границе без права на въезд в Беларусь.

      По информации пресс-службы зоопарка в Познани, сейчас звери в безопасности – семерых уже перевезли в зоопарк в Познани, еще двоих – в Члухув.

      К слову: Раненый олень убил охотника, который охотился на него

      Работники зоопарка отметили, что животные понемногу начинают восстанавливаться. Почти ежедневно на странице зоопарка в фейсбук появляются фото тигров и информация о состоянии их здоровья. После полного выздоровления они начнут новую жизнь в приюте в Испании.

      Что известно об истории с тиграми, которая произошла на границе Беларуси и Польши?

      Как сообщалось ранее, 10 животных перевозили из Италии в Россию. Когда грузовики с тиграми прибыли на польско-белорусскую границу 26 октября, то белорусские таможенники отказали им во въезде. Почти шесть суток животные провели в кузовах без еды и даже воды. А клетки, в которых они находились, были тесными. В результате один из тигров погиб.

      тигри польща
      Клетки для животных были слишком тесными

      тигри польща знущання
      Тигры шесть суток были без еды и воды

      тигри польща росія
      Животных перевозили из Италии в Россию

      Россиянина, который и был организатором перевозки, задержали в Польше. Его обвиняют в жестоком обращении с животными.

      тигри польща росія італія
      Сейчас тигры находятся в двух зоопарках Польши

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Мир животных Новости России Новости Польши
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