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В Польше столкнулись два автобуса, много пострадавших: появились фото

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В Польше столкнулись два автобуса
В Польше столкнулись два автобуса / rmf24.pl

В Польше в городе Бендзин столкнулись два автобуса, перевозившие пассажиров. В результате аварии пострадали 17 человек.

Как сообщает RMF24, столкновение произошло на одной из городских остановок.

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Так, один автобус должен был отъехать, когда в его заднюю часть врезался другой автобус. Из-за этого пришлось перекрыть улицу, на которой произошла авария.

По данным правоохранителей, оба водителя были трезвыми.

Также отмечается, что больницы госпитализировали 12 человек, в том числе ребенка, за которым прилетел вертолет. По предварительным данным, состояние всех раненых удовлетворительное.

Кроме того, еще пятерым лицам, которые отказались от госпитализации, медики оказали помощь на месте аварии.


В Польше столкнулись два пассажирских автобуса

В Польше автобусы попали в ДТП

17 человек пострадали в результате столкновения автобусов в Польше

Пострадавшего ребенка госпитализировали с помощью вертолета

 

Теги: Дети Аварии и ДТП Новости Польши
Источник: 24 Канал
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