В Польше столкнулись два автобуса, много пострадавших: появились фото

В Польше в городе Бендзин столкнулись два автобуса, перевозившие пассажиров. В результате аварии пострадали 17 человек.

Как сообщает RMF24, столкновение произошло на одной из городских остановок.

Читайте также: В Турции разбился туристический автобус

Так, один автобус должен был отъехать, когда в его заднюю часть врезался другой автобус. Из-за этого пришлось перекрыть улицу, на которой произошла авария.

По данным правоохранителей, оба водителя были трезвыми.

Также отмечается, что больницы госпитализировали 12 человек, в том числе ребенка, за которым прилетел вертолет. По предварительным данным, состояние всех раненых удовлетворительное.

Кроме того, еще пятерым лицам, которые отказались от госпитализации, медики оказали помощь на месте аварии.



В Польше столкнулись два пассажирских автобуса

В Польше автобусы попали в ДТП

17 человек пострадали в результате столкновения автобусов в Польше

Пострадавшего ребенка госпитализировали с помощью вертолета