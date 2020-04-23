В Польше третьи сутки горит крупнейший в стране заповедник: жуткие фото, видео

Масштабные пожары вспыхнули в Бебжанском национальном парке, что на севере Польши. Огонь охватил примерно 6 тысяч гектаров заповедника.

Сотни пожарных борются с пламенем с воскресенья, 19 апреля, об этом сообщает издание RMF 24.

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Отметим, что возгорание сухой травы и камыша встречаются в национальном парке весной. Однако, нынешние пожары являются самыми масштабными за длительный период времени.

Пожары в крупнейшем заповеднике Польши / Фото RMF 24:

Горят преимущественно торфяники, это усложняет работу пожарных. Ведь пламя там может тлеть долго и подниматься над землей из-за порывов ветра. Раньше от этого спасали мощные ливни, однако сейчас Польша переживает худшие за десятилетие засухи.

Огонь в некоторых местах уже удалось локализовать, однако неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы полностью потушить пожары. По данным Министерства охраны окружающей среды Польши, причиной возгорания, скорее всего, стали незаконные поджоги сухой травы.

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К тушению привлечены пожарные бригады из других регионов Польши, пожарные самолеты Государственной лесной службы, вертолеты полиции, а также беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.