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      В Польше третьи сутки горит крупнейший в стране заповедник: жуткие фото, видео

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      Бебжанський национальный парк – самый большой в стране / rmf24.pl

      Масштабные пожары вспыхнули в Бебжанском национальном парке, что на севере Польши. Огонь охватил примерно 6 тысяч гектаров заповедника.

      Сотни пожарных борются с пламенем с воскресенья, 19 апреля, об этом сообщает издание RMF 24.

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      Отметим, что возгорание сухой травы и камыша встречаются в национальном парке весной. Однако, нынешние пожары являются самыми масштабными за длительный период времени.

      Пожары в крупнейшем заповеднике Польши / Фото RMF 24:

      Горят преимущественно торфяники, это усложняет работу пожарных. Ведь пламя там может тлеть долго и подниматься над землей из-за порывов ветра. Раньше от этого спасали мощные ливни, однако сейчас Польша переживает худшие за десятилетие засухи.

      Огонь в некоторых местах уже удалось локализовать, однако неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы полностью потушить пожары. По данным Министерства охраны окружающей среды Польши, причиной возгорания, скорее всего, стали незаконные поджоги сухой травы.

      Масштабный пожар на севере Польши: смотрите видео

      К тушению привлечены пожарные бригады из других регионов Польши, пожарные самолеты Государственной лесной службы, вертолеты полиции, а также беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны. 

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Новости Польши Пожар
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