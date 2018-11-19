В Польше украинский младенец госпитализирован с симптомами кори

Во Вроцлаве (Польша) с симптомами кори госпитализировали 14-месячного ребенка из Украины.

Об этом сообщает "Польское радио".

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Как отмечается, госпитализированный с клиническими симптомами кори ребенок находится под наблюдением врачей в течение недели, его состояние улучшается.

Случай заболевания пока не подтвердили, однако симптомы свидетельствовали о кори. По словам врачей, ребенок больше не распространяет инфекцию, а типичная сыпь на коже уже сходит.



Корь в Украине 2018: симптомы у детей и взрослых

Ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины, где есть очаг кори. В Польше он ни с кем не контактировал.

Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили о 36 455 случаев заболевания корью в Украине с начала 2018 года. Из них 22 344 – дети. Смертельных случаев – 15.

Что такое корь?

Опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

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