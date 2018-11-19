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      В Польше украинский младенец госпитализирован с симптомами кори

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      В Польше младенец из Украины заболел корью
      В Польше младенец из Украины заболел корью / mamovediya.com.ua

      Во Вроцлаве (Польша) с симптомами кори госпитализировали 14-месячного ребенка из Украины.

      Об этом сообщает "Польское радио".

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      Как отмечается, госпитализированный с клиническими симптомами кори ребенок находится под наблюдением врачей в течение недели, его состояние улучшается.

      Случай заболевания пока не подтвердили, однако симптомы свидетельствовали о кори. По словам врачей, ребенок больше не распространяет инфекцию, а типичная сыпь на коже уже сходит.


      Корь в Украине 2018: симптомы у детей и взрослых

      Ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины, где есть очаг кори. В Польше он ни с кем не контактировал.

      Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили о 36 455 случаев заболевания корью в Украине с начала 2018 года. Из них 22 344 – дети. Смертельных случаев – 15.

      Что такое корь?
      Опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровая жизнь Корь Дети Здоровье Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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