В Польше внезапно умер молодой спортивный чемпион Украины Минич

В Польше умер украинский спортсмен, который занимался масс-рестлингом, Владислав Минич. 23-летний атлет родом из Херсона был чемпионом Украины, бронзовым призером финала Кубка мира 2017 в весе до 60 килограммов.

Об этом сообщила Федерация масс-рестлингу Украины.

Отметим, что в Польше Минич находился на работе.

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"Кроме потери сына, родители спортсмена столкнулись с проблемой доставки спортсмена из другой страны. Чтобы вернуть атлета домой, нужно 70 тысяч гривен", – отметили в Федерации.

Там также предоставили информацию, которая понадобится желающим помочь родителям умершего спортсмена.