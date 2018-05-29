В Польше внезапно умер молодой спортивный чемпион Украины Минич
В Польше умер украинский спортсмен, который занимался масс-рестлингом, Владислав Минич. 23-летний атлет родом из Херсона был чемпионом Украины, бронзовым призером финала Кубка мира 2017 в весе до 60 килограммов.
Об этом сообщила Федерация масс-рестлингу Украины.
Отметим, что в Польше Минич находился на работе.
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"Кроме потери сына, родители спортсмена столкнулись с проблемой доставки спортсмена из другой страны. Чтобы вернуть атлета домой, нужно 70 тысяч гривен", – отметили в Федерации.
Там также предоставили информацию, которая понадобится желающим помочь родителям умершего спортсмена.
Источник: 24 Канал
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