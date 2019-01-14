В Польше задержали мужчину, который в Twitter угрожал мэрам Вроцлава и Познани

41-летнего гражданина Польши, жителя Познани, который был автором твита с угрозами, в понедельник задержали сотрудники познаньской полиции.

Об этом сообщил телеканал RMF 24 со ссылкой на заявление пресс-секретаря окружного управления полиции Познани Анджея Боровяка.

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Мужчину, который угрожал мэрам Познани и Вроцлава в Twitter, сегодня арестовали сотрудники полиции Познани. Он также понесет ответственность за разжигание ненависти. Ему 41 год, житель города Познань,

– написал Анджей Боровяк.

Mężczyzna, który na Twitterze groził Prezydentowi Poznania i Wrocławia został dzisiaj zatrzymany przez policjantów z KWP Poznań. Będzie także odpowiadał za nawoływanie do nienawiści. Jest to 41 latek, mieszkaniec podpoznańskiej miejscowości — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) 14 січня 2019 р.

Ранее 24 канал сообщал о том, что во время концерта на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Городского главу госпитализировали, его состояние – крайне тяжелое. Нападавшим оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он кричал со сцены, что был якобы незаконно заключен во времена предыдущего правительства Польши.

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