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      В Польше задержали мужчину, который в Twitter угрожал мэрам Вроцлава и Познани

      18 Читати новину українською
      За угрозы через Twitter в Польше задержали мужчину
      За угрозы через Twitter в Польше задержали мужчину / RMF 24

      41-летнего гражданина Польши, жителя Познани, который был автором твита с угрозами, в понедельник задержали сотрудники познаньской полиции.

      Об этом сообщил телеканал RMF 24 со ссылкой на заявление пресс-секретаря окружного управления полиции Познани Анджея Боровяка.

      Читайте также: Нападение с ножом на мэра Гданьска: очевидица рассказала страшные детали

      Мужчину, который угрожал мэрам Познани и Вроцлава в Twitter, сегодня арестовали сотрудники полиции Познани. Он также понесет ответственность за разжигание ненависти. Ему 41 год, житель города Познань,
      – написал Анджей Боровяк.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что во время концерта на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Городского главу госпитализировали, его состояние – крайне тяжелое. Нападавшим оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он кричал со сцены, что был якобы незаконно заключен во времена предыдущего правительства Польши.

      Смотрите видео: Нападение на мэра Гданьска

       

      Источник: 24 Канал
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