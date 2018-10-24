В Польше заговорили о разблокировании исторического диалога с Украиной: известны детали

В вопросе исторической политики Польши и Украины необходима добрая воля обеих сторон. Решать исторические споры должны соответствующие учреждения, в том числе институты национальной памяти.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет "Польское радио".

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Так, глава МИД Польши обсудил с украинским коллегой Павлом Климкиным вопросы исторического диалога 23 октября.

Если бы нам с нашей стороны удалось совершить какие-то решительные меры по этому вопросу (восстановление украинских мест памяти – 24 канал), то я думаю, что украинская сторона тоже может сделать определенные шаги и допустить польских исследователей к возможным эксгумациям. Нужна добрая воля с обеих сторон, мы эту добрую волю показали,

– подчеркнул польский министр.

Он также отметил, что решать этот вопрос следует институтам национальной памяти.

Глава МИД Украины убежден, что "идти дальше" в историческом диалоге Украины и Польши мешает эмоциональный контекст. Однако, по словам министра, после переговоров в Варшаве удалось создать концепцию последующих действий.

"Я очень надеюсь, что эта логика позволит нам хорошо понимать друг друга в вопросах истории и сотрудничать. С министром Чапутовичем мы дополнительно поработаем над практическими результатами, сейчас мы о них разговаривали. В ближайшее время, я надеюсь, мы сообщим, как все будет происходить", – сказал Климкин.

Климкин не сообщил, о каких именно места памяти шла речь на встрече. Однако глава МИД Украины заверил, что информация о них будет обнародована в ближайшее время.

Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши, в частности, на кладбище в Грушовичах под Перемышлем.

К слову, глава МИД Польши Яцек Чапутович также сообщил, что Польша будет оказывать Украине поддержку в противодействии российской агрессии. Кроме того, украинский политзаключенный Олег Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana.