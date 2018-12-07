В Полтаве обокрали квартиру защитника "Ворсклы"
В четверг, 6 декабря, в Полтаве ограбили квартиру защитника "Ворсклы" Вадима Сапая.
Злоумышленники взломали входной замок, проникли в квартиру футболиста, в то время как его самого там не было, сообщает издание "Полтавщина Спорт" со ссылкой на собственные источники.
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По предварительным данным, грабители вынесли из квартиры Сапая 7 тысяч евро и 8 тысяч долларов.
Стоит отметить, что это уже второй раз квартиры игроков "Ворсклы" грабят. Перед тем в марте 2018 года злоумышленники ограбили квартиру нападающего команды Владислава Кулача.
Источник: 24 Канал
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