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      В Полтаве обокрали квартиру защитника "Ворсклы"

      49 Читати новину українською
      Вадим Сапай
      Вадим Сапай / Footboom.com

      В четверг, 6 декабря, в Полтаве ограбили квартиру защитника "Ворсклы" Вадима Сапая.

      Злоумышленники взломали входной замок, проникли в квартиру футболиста, в то время как его самого там не было, сообщает издание "Полтавщина Спорт" со ссылкой на собственные источники.

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      По предварительным данным, грабители вынесли из квартиры Сапая 7 тысяч евро и 8 тысяч долларов.

      Стоит отметить, что это уже второй раз квартиры игроков "Ворсклы" грабят. Перед тем в марте 2018 года злоумышленники ограбили квартиру нападающего команды Владислава Кулача.

      Теги: Спорт Криминальные новости ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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