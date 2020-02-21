В Полтаве попрощались с Максимом Хитайловым – убитым в бою под Золотым: фото, видео

В Полтаве 21 февраля состоялось прощание с украинским военным Максимом Хитайловым. 22-летний боец погиб в масштабном сражении под Золотым на Донбассе 18 февраля, когда подконтрольные РФ боевики 5 часов обстреливали позиции ВСУ.

Машина з тілом Максима виїхала з Сєвєродонецька до Полтави близько обіду 21 лютого, передає видання "Зміст". На межі Полтавської області авто зустріли десятки машин, які супроводжували тіло вбитого захисника до облцентру.

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Тіло бійця Максима Хітайлова зустріли на Полтавщині: відео

Надвечір десятки машин з прапорами приїхали і зупинилися на площі перед Полтавською ОДА. Там зібралися сотні людей, аби попрощатися з загиблим військовим. Вони на колінах зустріли тіло свого земляка.



Прощання з вбитим на Донбасі Максимом Хітайловим на Донбасі

Заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, старший лейтенант Роман Усенов на церемонії прощання наголосив, що Максим був мужнім воїном.

"Максим був гарною людиною. Людиною, яка не зважаючи на свій вік, зробила чоловічий вчинок – пішла захищати рідну країну. Характеризувати його можна з усіх сторін як сміливого хлопця, борця. Він, залишаючись один прикривав відхід поранених побратимів, але ворожа куля снайпера обірвала його життя. Низький уклін батькам, які його виростили. Співчуття від мене і усього нашого батальйону. Спи спокійно. Слава Україні!", – наголосив Усенов.

Поховають Максима Хітайлова завтра, 22 лютого, в рідному селі Вирішальне. У нього залишилися мати і брат.

У Полтаві попрощалися з загиблим на Донбасі захисником Максимом Хітайловим

Прощання з Максимом Хітайловим у Полтаві: відео

Що відомо про бійця Максима Хітайлова? 22-річний боєць 72-ої Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Уклав контракт з армією у квітні 2019 року і працював гранатометником мотопіхотної роти.



18 лютого Максим загинув у масштабному бою під Золотим. Проросійські бойовики лише 20 лютого передали його тіло українським військовим поблизу міста Щастя.

Що відомо про бій під Золотим