В Полтаве ремонтируют участок трассы Киев-Харьков-Довжанский, – координатор "Большой стройки"

В рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжается ремонт участка трассы М-03 – дороги международного значения на территории Украины.

В частности, на данном этапе активная работа ведется на участке в городе Полтава.

Об этом сообщил координатор "Большой стройки" Юрий Голик.

"Полтавская область. Трасса М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Участок в Полтаве. Ул. Киевское шоссе и ул. Харьковское шоссе. Капитальный ремонт", – написал он.

Напомним, в рамках "Большой стройки" с началом весны в Украине стартовал процесс капитального ремонта дорог международного, национального и местного значения, всего за год планируется отремонтировать более 6,5 тыс. автомобильных трасс.

На ремонт дорог в 2020 году планируют потратить рекордную сумму - около 85 млрд гривен. Часть этих средств придет из бюджета, остальные будут дофинансированы привлеченными средствами. Областные государственные администрации получат 22 млрд гривен из Дорожного фонда.

Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик ранее сообщал, что по состоянию на 1 марта все областные госадминистрации уже утвердили свои планы относительно ремонта дорог на год.