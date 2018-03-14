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В популярном журнале National Geographic сделали неожиданное заявление о расизме

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Скандал в National Geographic
Скандал в National Geographic / РИА Новости

В National Geographic признались, что на протяжении десятилетий они использовали "расистские обложки".

Об этом заявила главный редактор журнала Сьюзан Голдберг, передает Associated Press.

Как известно, поводом для резонансного заявления послужило исследование историка университета Вирджиния Джона Эдвина Мейсона, который обратил внимание на то, что глянец неоднократно использовал расистские снимки. В частности, в статье об Австралии, написанной в 1916 году, под фотографией аборигенов журналисты National Geographic сделали надпись: "Южно-австралийские союзы: эти дикари являются людьми с наименьшим интеллектом".

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Кроме этого, один из номеров журнала был полностью посвящен вопросу расы. Для его обложки журналисты взяли фото двух девочек-двойняшек с разным цветом кожи.

Скандальная обложка журнала

Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны признать это,
– прокомментировала инцидент Сьюзан Голдберг.

По ее словам, журнал National Geographic систематически допускал ошибку, поскольку часто использовал изображения обнаженных аборигенов и показывал неизвестные племена, как дикарей.

Теги: LifeStyle Литература Скандал
Источник: 24 Канал
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