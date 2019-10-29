В порт Одессы прибыли сразу четыре корабля НАТО: фото и видео
В одесский порт зашли четыре минных тральщика НАТО. Все они осуществляют патрулирование в Средиземном море в составе второй постоянной противоминной группы Альянса "SNMCMG2"
В Одессу натовские тральщики прибыли с дружественным визитом и пробудут на юге Украины в течение недели, сообщает Министерство обороны.
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В частности, в одесский порт прибыли тральщики:
- ESPS "Sella" (Испания);
- "Ros Lupu Dinescu" (Румыния);
- BGS "Shkval" (Болгария);
- ITS "Numana" (Италия).
С какой целью корабли НАТО прибыли в Одессу?
В среду, 30 октября, в Одессу прибудет руководство НАТО под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга. Там Североатлантический совет Альянса встретятся, в частности, представителями Военно-морских сил ВСУ и курсантами Одесской морской академии.
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: смотрите видео
Корабли НАТО в порту Одессы: смотрите фото