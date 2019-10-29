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      В порт Одессы прибыли сразу четыре корабля НАТО: фото и видео

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      Четыре минных тральщика НАТО вошли в порт Одессы
      Четыре минных тральщика НАТО вошли в порт Одессы / Миноборони

      В одесский порт зашли четыре минных тральщика НАТО. Все они осуществляют патрулирование в Средиземном море в составе второй постоянной противоминной группы Альянса "SNMCMG2"

      В Одессу натовские тральщики прибыли с дружественным визитом и пробудут на юге Украины в течение недели, сообщает Министерство обороны.

      Важно: Руководство НАТО едет в Украину: известна программа визита

      В частности, в одесский порт прибыли тральщики:

      • ESPS "Sella" (Испания);
      • "Ros Lupu Dinescu" (Румыния);
      • BGS "Shkval" (Болгария);
      • ITS "Numana" (Италия).

      С какой целью корабли НАТО прибыли в Одессу?
      В среду, 30 октября, в Одессу прибудет руководство НАТО под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга. Там Североатлантический совет Альянса встретятся, в частности, представителями Военно-морских сил ВСУ и курсантами Одесской морской академии.

      Корабли НАТО вошли в порт Одессы: смотрите видео

      Корабли НАТО в порту Одессы: смотрите фот​о

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Міністерство оборони України Генсек НАТО НАТО Водный транспорт Новости Одессы
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