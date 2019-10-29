В порт Одессы прибыли сразу четыре корабля НАТО: фото и видео

В одесский порт зашли четыре минных тральщика НАТО. Все они осуществляют патрулирование в Средиземном море в составе второй постоянной противоминной группы Альянса "SNMCMG2"

В Одессу натовские тральщики прибыли с дружественным визитом и пробудут на юге Украины в течение недели, сообщает Министерство обороны. Важно: Руководство НАТО едет в Украину: известна программа визита В частности, в одесский порт прибыли тральщики: ESPS "Sella" (Испания);

"Ros Lupu Dinescu" (Румыния);

BGS "Shkval" (Болгария);

ITS "Numana" (Италия). С какой целью корабли НАТО прибыли в Одессу?

В среду, 30 октября, в Одессу прибудет руководство НАТО под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга. Там Североатлантический совет Альянса встретятся, в частности, представителями Военно-морских сил ВСУ и курсантами Одесской морской академии. Корабли НАТО вошли в порт Одессы: смотрите видео Корабли НАТО в порту Одессы: смотрите фот​о