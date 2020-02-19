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      В порту "Южный" погрузчик наехал на двух человек, они погибли: фото

      - Читати новину українською
      В порту "Южный" в результате наезда погрузчика погибли два человека / Фото Нацполиции

      В Одесские области водитель автопогрузчика наехал на двух человек. Их жизни не удалось спасти. Трагический инцидент произошел в порту "Южный", в городе Южный.

      О трагедии со смертельным исходом информирует "Думская".

      Обратят внимание: На трассе Киев – Одесса рейсовый автобус столкнулся с грузовиком: много пострадавших – фото

      В Южном водитель автопогрузчика не заметил сотрудницу весового комплекса и охранника и наехал на них,
      – говорится сообщении.

      Трагедия произошла в порту "Южный", в Одесской области. Люди умерли еще до приезда медиков. В Нацполиции добавили, что погибшие – это 45-летняя работница состава и 22-летний охранник.

      Сейчас в порту работают следователи. Водитель находится в шоковом состоянии.

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      В результате наезда погрузчика погибли два человека

      Что известно о порте "Южный"?
      Торговый морской порт в городе Южный, на черноморском побережье. Самый большой и самый прибыльный порт Украины. По данным American Association of Port Authorities в 2015 году занимал 91-е место по общему грузообороту среди портов мира.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Жертвы Полиция
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