В порту "Южный" погрузчик наехал на двух человек, они погибли: фото
В Одесские области водитель автопогрузчика наехал на двух человек. Их жизни не удалось спасти. Трагический инцидент произошел в порту "Южный", в городе Южный.
О трагедии со смертельным исходом информирует "Думская".
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В Южном водитель автопогрузчика не заметил сотрудницу весового комплекса и охранника и наехал на них,
– говорится сообщении.
Трагедия произошла в порту "Южный", в Одесской области. Люди умерли еще до приезда медиков. В Нацполиции добавили, что погибшие – это 45-летняя работница состава и 22-летний охранник.
Сейчас в порту работают следователи. Водитель находится в шоковом состоянии.
В результате наезда погрузчика погибли два человека
Что известно о порте "Южный"?
Торговый морской порт в городе Южный, на черноморском побережье. Самый большой и самый прибыльный порт Украины. По данным American Association of Port Authorities в 2015 году занимал 91-е место по общему грузообороту среди портов мира.