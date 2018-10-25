В порту Одесской области в грузовике без еды умирает около 300 овец: видео

В порту города Черноморск, что в Одесской области, триста овец уже две недели без еды и воды закрыты в закрытой фуре.

Их вернули из Турции в Украину, потому что от животных отказался покупатель.

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Однако из терминала овец наотрез отказались выпускать ветеринары. Мол, те могли во время поездки подхватить опасные болезни. Чиновники отправили запрос в Турцию.

Если подтвердится, что овцы не покидали таможенной зоны, их должны вернуть владельцу. А пока в порту готовят специальную площадку, где должны накормить истощенных животных.

Я не заинтересована в том, чтобы этих овец убивали, потому что они не были растаможены на территории Турции, никаких контактов они с животными там не имели и заразиться не могли. Я буду стараться спасти все что можно, все что осталось,

– сказала владелица овец Елена Севинич.

Напомним, в Одесской области зафиксирована природная аномалия, ведь в акватории порта наблюдается настоящее нашествие огромного количества медуз. Они имеют разный цвет и размер.