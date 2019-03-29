В порту в Одесской области обнаружили арсенал оружия из РФ: как его Кремль хотел использовать

Арсенал российского оружия, которое обнаружили в одном из украинских портов, Кремль планировал доставить в третьи страны, а украинскую территорию Москва использовала как транзитную базу", Также это оружие могли применить для дестабилизации ситуации в Украине.

27 марта главный военный прокурор рассказал, что во время проверки в одном из украинских морпортов Одесской области выявили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Почора". По его словам, суд уже арестовал эти ракеты как предметы нарушения таможенных правил, и их планируют передать на вооружение в ВСУ.

Читайте также: Украинцы продавали газ из России в оккупированный Донбасс, – СБУ

Генппрокурор Юрий Луценко, со своей стороны, отметил, что эти ракеты еще в 2007 году представители "Рособоронэкспорта", предварительно договорившись со служащими предприятий украинского оборонного комплекса, пытались незаконно переместить в другую страну. В какую именно, глава ГПУ не указал, правда отметил, что она находилась под санкциями Совбеза ООН.

В украинском порту обнаружили российский ракетный комплекс: смотрите видео

29 марта в СБУ заявили, что им удалось заблокировать международный канал поставки Россией вооружений в страны, находящиеся под санкциями ООН. В рамках уголовного производства, которое начали по факту обнаружения места незаконного хранения 36 ракет 5В27Д к зенитно-ракетному комплексу С-125 "Печора", оперативники СБУ этот арсенал оружия изъяли.

Кроме того, во время следственных действия правоохранители изъяли на территории одного из морских портов (его название в СБУ не указали) гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов. Также были обнаружены гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к противотанковому гранатомету ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрывателей МВЧ-62.



Кроме 36 ракет в ЗРК "Печора" сотрудники СБУ обнаружили и другое вооружение

Такой военный груз, который принадлежит "Рособоронэкспорту", хранился не в соответствии с наименований и фактических изделий, а лишь по количеству тары и ориентировочному весу.

Согласно информации, которой располагает СБУ, Россия использовала украинские порты, как транзитную базу" для поставок вооружений в третьи страны. С начала агрессии Кремля против Украины этот арсенал могли использовать российские спецслужбы для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины, чтобы впоследствии диверсионные группы, которые контролируются из Москвы, смогли дестабилизировать ситуацию в регионе.

Читайте также: Если Россия захватит Украину, она решит много вопросов, – журналист



Россия найденный в Одесской области арсенал планировала использовать для дестабилизации ситуации в Украине

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и привлечения к ответственности личностей, задействованных в данной схеме людей.

Ранее в СБУ также сообщили, что они прекратили деятельность экстремистской группировки, которой руководили из России. Ее координатором был Рустам Ташбаев. Именно этот человек стоит за так называемым "третьим Майданом" в Киеве.

КАКУЮ ЕЩЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВ УКРАИНЫ РАЗОБЛАЧИЛА СБУ: