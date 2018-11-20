В Португалии дорога обвалилась в карьер, есть погибшие: фото и видео

В Португалии в результате сильных дождей образовался провал на трассе длиной около 100 метров. Двое людей погибли, а еще четверо пропали без вести.

Об этом сообщает Publico.

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Около 15:45 по местному времени два легковых автомобиля и микроавтобус упали в карьер с высоты 50 метров. Внутри были люди. Машины пропали под тоннами грязи и воды.



В Португалии автодорога обвалилась в карьер, по меньшей мере два человека погибли / источник: Publico

Представитель Службы спасения заявил, что операции по оказанию помощи очень сложны и требуют много терпения и внимания. Поисковая операция длится уже два дня.

Территория примерно в 200 километрах на восток от Лиссабона славится своим мраморным и гранитным производством. Автодорога проходит через глубокие карьеры, некоторые из них заброшенные.



Поисковая операция продолжается до сих пор/ Источник: Publico

Смотрите вдео с места обвала автодороги в Португалии