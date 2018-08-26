В Португалии украинцы требуют наказать футболиста "Браги"

Союз украинцев в Португалии обратился к ФИФА с требованием дисциплинарного наказания игрока "Браги" – Алана Озорио, который опубликовал видео с высказываниями направленными против суверенитета и территориальной целостности Украины.

8 августа 2018 года (накануне игры с "Зарей") Озорио опубликовал на официальной странице "Спортинг Клуб Брага" в социальной сети Facebook искаженные факты об Украине, что наносит весомый политической вред Украине, ее имиджу в мире и откровенно направлено против суверенитета и территориальной целостности страны.

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В своем видео Алан Озорио в ролике говорит, что Украина состоит из 24 провинций (без Крыма), что в Украине идет гражданская война и что большинство украинцев считает русский язык родным.

"Недопустимо пренебрежительные действия и оскорбительные высказывания друг против друга представителей национальных федераций, спортивных товариществ, ассоциаций, клубов, футболистов, которые должны осознавать последствия эмоциональных высказываний и негативного поведения и нести ответственность за свои действия или бездействие", – говорится в письме Союза украинцев в Португалии.

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