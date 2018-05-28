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В поселке вблизи Торецка подорвался мирный житель: подозревают, что это – теракт

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В поселке вблизи Торецка подорвался мужчина
В поселке вблизи Торецка подорвался мужчина / Фото из открытых источников

Вблизи города Торецк, в прифронтовом селе Южное, местный житель наступил на взрывное устройство. Произошел инцидент возле его дома. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Полицейские установили, что в 17.00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, натолкнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома,
– говорится в сообщении полиции.

Мужчина был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Отмечается, предварительная правовая квалификация – ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие
Источник: 24 Канал
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