В поселке вблизи Торецка подорвался мирный житель: подозревают, что это – теракт

Вблизи города Торецк, в прифронтовом селе Южное, местный житель наступил на взрывное устройство. Произошел инцидент возле его дома. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Полицейские установили, что в 17.00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, натолкнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома,

– говорится в сообщении полиции.

Мужчина был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Отмечается, предварительная правовая квалификация – ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.