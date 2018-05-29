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В поведении России ничто не указывает на то, что НАТО должно изменить свою позицию, – глава МИД

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Яцек Чапутович
Яцек Чапутович / dpa

В агрессивном поведении России ничто не указывает на какие-либо изменения, поэтому отношение НАТО с этой страной остаются в глубоком кризисе.

Такое мнение во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве выразил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает TVP Info.

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В поступках и все еще агрессивной позиции Москвы не появились никакие элементы, которые оправдывали изменение позиции Альянса, названной "варшавским компромиссом". Он означает последовательное сдерживание России и одновременную готовность к диалогу в зависимости от изменений активности РФ на международной арене ("варшавский компромисс" был принят на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году – "24")
– объяснил дипломат, признав в то же время, что недавнее применение химического оружия на территории Великобритании таким ожидаемым изменением не было.

Польский чиновник добавил, что с Россией трудно вести диалог, ведь она не любит неудобных тем, таких как оккупация Крыма, война на Донбассе или нерешенный вопрос возвращение обломков польского самолета Ту-154 в апреле 2010 года на российской территории. В этой авиакатастрофе погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский.

Глава МИД также заявил, что российско-украинский конфликт является важнейшим отправным пунктом для политики безопасности Польши. Чапутович отметил, что Польша – единственная страна Европейского союза, которая одновременно граничит с агрессором и жертвой этой агрессии, отмечает издание.

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Теги: Новости Украины Новости политики Новости России НАТО Новости Польши
Источник: 24 Канал
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