В пожаре в Нотр-Даме едва не пострадали туристы с Харьковщины

Жители Чугуева, Харьковской области, в момент возгорания Нотр-Дама находились рядом с собором, а за полчаса до инцидента были там на экскурсии.

Об этом свидетельствует сообщение в Facebook-сообществе "Новости Чугуева".

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"15 апреля, за полчаса до пожара, жители Чугуева, подписчики нашей группы, были на экскурсии в Соборе, а после стали очевидцами пожара", – говорится в сообщении.

Туристы с Харьковщины едва не стали жертвами пожара в Нотр-Даме

Также они опубликовали фото и видео пожара в Нотр-Даме.

Туристы с Харьковщины сняли на видео пожар в Нотр-Даме: перед этим они были там на экскурсии

Сколько именно в группе было людей, пока неизвестно. Журналисты 24 канала пытаются связаться с кем-то из туристов с Харьковщины и выяснить детали.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Предварительно, трагедия произошла из-за реставрационных работы, которые начались здесь в начале апреля. Однако, что именно было причиной инцидента, пока неизвестно. По предварительной информации, загорелись деревянные леса, которые установили на верхнем уровне собора.

В итоге огонь распространился не только снаружи, но и внутри собора. В результате были уничтожены верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли храма, также сильно пострадали витражи. Между тем удалось спасти часть святынь, в частности терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и несколько картин, но "большие полотна вынести было невозможно".

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в Нотр-Даме удалось ликвидировать. Его сложность заключалась в том, что огнем была охвачена часть Собора, которая располагается на большой высоте. Кроме того, для тушения пожарные не имели возможности применить авиацию, поскольку в таком случае вся конструкция собора могла рухнуть полностью.

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Сейчас продолжается сбор средств на восстановление Нотр-Дама, который инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Семья французских миллиардеров Пино, которой принадлежат аукционный дом Christie's и бренды модной одежды, в том числе Gucci и Yves Saint Laurent, уже пообещала выделить 100 миллионов евро. Также сумму в 200 миллионов должен предоставить президент группы компаний Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно.

Интересные факты о Соборе Парижской Бгоматери читайте в нашем материале.

Подробнее о пожаре в Нотр-Даме и его последствиях смотрите в сюжете 24 канала