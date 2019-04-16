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      В пожаре в Нотр-Даме едва не пострадали туристы с Харьковщины

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      Туристы с Харьковщины могли пострадать из-за пожара в Нотр-Дам де Пари
      Туристы с Харьковщины могли пострадать из-за пожара в Нотр-Дам де Пари / Getty Images

      Жители Чугуева, Харьковской области, в момент возгорания Нотр-Дама находились рядом с собором, а за полчаса до инцидента были там на экскурсии.

      Об этом свидетельствует сообщение в Facebook-сообществе "Новости Чугуева".

      Читайте также: "Горит сердце Парижа": реакция Украины на пожар в Нотр-Дам де Пари

      "15 апреля, за полчаса до пожара, жители Чугуева, подписчики нашей группы, были на экскурсии в Соборе, а после стали очевидцами пожара", – говорится в сообщении.

      Туристы с Харьковщины едва не стали жертвами пожара в Нотр-Даме

      Также они опубликовали фото и видео пожара в Нотр-Даме.

      Туристы с Харьковщины сняли на видео пожар в Нотр-Даме: перед этим они были там на экскурсии

      Сколько именно в группе было людей, пока неизвестно. Журналисты 24 канала пытаются связаться с кем-то из туристов с Харьковщины и выяснить детали.

      Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Предварительно, трагедия произошла из-за реставрационных работы, которые начались здесь в начале апреля. Однако, что именно было причиной инцидента, пока неизвестно. По предварительной информации, загорелись деревянные леса, которые установили на верхнем уровне собора.

      В итоге огонь распространился не только снаружи, но и внутри собора. В результате были уничтожены верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли храма, также сильно пострадали витражи. Между тем удалось спасти часть святынь, в частности терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и несколько картин, но "большие полотна вынести было невозможно".

      По состоянию на утро 16 апреля, пожар в Нотр-Даме удалось ликвидировать. Его сложность заключалась в том, что огнем была охвачена часть Собора, которая располагается на большой высоте. Кроме того, для тушения пожарные не имели возможности применить авиацию, поскольку в таком случае вся конструкция собора могла рухнуть полностью.

      Читайте также: Нотр-Дам казался вечным: украинские звезды прокомментировали резонансный пожар в Париже

      Сейчас продолжается сбор средств на восстановление Нотр-Дама, который инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Семья французских миллиардеров Пино, которой принадлежат аукционный дом Christie's и бренды модной одежды, в том числе Gucci и Yves Saint Laurent, уже пообещала выделить 100 миллионов евро. Также сумму в 200 миллионов должен предоставить президент группы компаний Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно.

      Интересные факты о Соборе Парижской Бгоматери читайте в нашем материале.

      Подробнее о пожаре в Нотр-Даме и его последствиях смотрите в сюжете 24 канала

       

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      Теги: Новости Украины Новости Франции Пожар в Нотр-Даме Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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