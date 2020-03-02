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      В правительстве анонсировали рост пенсий: кому и когда увеличат выплаты

      - Читати новину українською
      Соколовская рассказала об индексации пенсий / interfax.com.ua

      В Минсоцполитики представили стратегию роста пенсий, которая предусматривает поэтапное увеличение выплат для украинских пенсионеров. До 2023 года размер средней пенсии вырастет на 1 тысячу 200 гривен.

      Повышение пенсий будет осуществляться в несколько этапов. Об этом в фейсбуке написала министр социальной политики Юлия Соколовская.

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      Индексация пенсий будет! А вместе с ней – и новая стратегия роста пенсий. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат. Уже до 2023-го года размер средней пенсии вырастет на 1 тысячу 200 гривен,
      – заявила Соколовская.

      Дополнительное повышение будет осуществляться в несколько этапов:

      • В 2020 году для людей в возрасте от 80 лет – их пенсии в этом году вырастут на 700 гривен в месяц;
      • дальше – от 78 лет;
      • еще через год – от 75 лет.

      Министр также добавила, что с февраля 2020 года одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет смогут получать еще одно пособие – на уход. Для этого Рада должна принять законопроект Минсоцполитики №2494. "Так мы увеличим выплаты для еще 100 тысяч наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 гривен", – добавила Соколовская.

      Правительство также проведет индексацию пенсий для людей в возрасте от 80 лет. Этот плановый и заложенный в бюджет перерасчет Кабмин запланировал на сентябрь. От индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц.

      мінсоцполітики стратегія зростання пенсій
      Как в Украине будут расти пенсии / Фейсбук Юлии Соколовской

      Обратите внимание! Ранее в Минсоцполитики сообщили, что больше 82% пенсионеров в Украине получают пенсию, которая является ниже фактического прожиточного минимума. То есть месячная денежная выплата не превышает 4 тысячи гривен.

      пенсии в украине
      Кто и сколько получает на пенсии в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Министерство социальной политики Юлия Соколовська Кабинет Министров Украины Деньги Пенсия
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