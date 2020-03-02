В правительстве анонсировали рост пенсий: кому и когда увеличат выплаты

В Минсоцполитики представили стратегию роста пенсий, которая предусматривает поэтапное увеличение выплат для украинских пенсионеров. До 2023 года размер средней пенсии вырастет на 1 тысячу 200 гривен.

Повышение пенсий будет осуществляться в несколько этапов. Об этом в фейсбуке написала министр социальной политики Юлия Соколовская.

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Индексация пенсий будет! А вместе с ней – и новая стратегия роста пенсий. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат. Уже до 2023-го года размер средней пенсии вырастет на 1 тысячу 200 гривен,

– заявила Соколовская.

Дополнительное повышение будет осуществляться в несколько этапов:

В 2020 году для людей в возрасте от 80 лет – их пенсии в этом году вырастут на 700 гривен в месяц;

дальше – от 78 лет;

еще через год – от 75 лет.

Министр также добавила, что с февраля 2020 года одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет смогут получать еще одно пособие – на уход. Для этого Рада должна принять законопроект Минсоцполитики №2494. "Так мы увеличим выплаты для еще 100 тысяч наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 гривен", – добавила Соколовская.

Правительство также проведет индексацию пенсий для людей в возрасте от 80 лет. Этот плановый и заложенный в бюджет перерасчет Кабмин запланировал на сентябрь. От индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц.



Как в Украине будут расти пенсии / Фейсбук Юлии Соколовской

Обратите внимание! Ранее в Минсоцполитики сообщили, что больше 82% пенсионеров в Украине получают пенсию, которая является ниже фактического прожиточного минимума. То есть месячная денежная выплата не превышает 4 тысячи гривен.



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