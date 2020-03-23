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      В правительстве Чехии считают, что границы ЕС могут быть закрытыми год или два

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      Границы государств, которые являются членами Европейского Союза, из-за угрозы распространения коронавируса могут быть закрытыми в течение года или даже двух. Тенденции в Европе из-за Covid-19 нехорошие, ЕС нужно будет много месяцев преодолевать кризис.

      Об этом 22 марта в эфире чешского телеканала Prima говорил председатель кризисного штаба по противодействию распространению коронавируса в Чехии, заместитель министра здравоохранения страны Роман Примула.

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      "Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на год или два", – сказал министр.

      Развитие ситуации в странах Европы приобретает неприятные тенденции. Много месяцев уйдет на улучшение ситуации, 
      – отметил Примула. 

      Чехия при этом, по мнению чиновника, все возможные жесткие меры по пресечению распространения коронавируса применила.

      Напомним, с 19 марта в общественных местах Чехии можно находиться только в маске или в чем угодно, что закрывает лицо. За нарушение требования – штраф в 10 тысяч крон (примерно 10 тысяч гривен).

      По мнению Примулы, кроме уже принятых мер, Чехия должна и впредь не допускать массового въезда в страну людей из стран, где инфицирование коронавирусом приобрело угрожающие масштабы: Италии, Франции, Германии, Испании и так далее.

      В самой же Чехии по состоянию на начало 23 марта зарегистрировано 1120 случаев инфицирования коронавирусом и одну смерть (данные института Хопкинса).

      коронавирус
      Здесь речь не о запретах, а о том, что нужно заботиться о гигиене / Инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
      22 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Евросоюз Чехия Здоровье Коронавирус Covid-19 Европа
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