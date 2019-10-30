В правительстве говорят, что пока не готовы выплачивать пенсии на оккупированных территориях

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляет, что украинская власть пока что не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированной территории из-за невозможности проводить там законную деятельность.

По словам Оксаны Коляды, оккупационная власть не дает возможности осуществлять там любую законную деятельность. Она добавила, что у Киева нет там законных представительств Пенсионного фонда и органов социальной защиты.

Важно: Стоит ли выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе?

Глава министерства отметила, что правительство работает над тем, чтобы пересечение линии разграничения с неподконтрольными территориями сделать проще и быстрее.

По ее словам, процедуры получения выплат на подконтрольной территории должны стать удобными.

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Как выплачивают пенсии сейчас?

В 2016 году Украина приняла решение о более жестких правилах получения пенсий для переселенцев, чтобы избежать злоупотреблений. Выдачу денег осуществляли через счета и сеть "Ощадбанка", также была введена система верификации через электронные пенсионные удостоверения. Также пенсионеры теряли свои выплаты, если более двух месяцев отсутствовали на территориях, подконтрольных Украине.

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Это привело к искажению статистики переселенцев, поскольку жители оккупированной части Донбасса приезжали на подконтрольную Украины территорию, становились на учет ВПО, чтобы получать пенсию, и возвращались домой в ОРДЛО. Время от времени они должны проходить верификацию, и если не пройдут ее, то потеряют право на пенсию.

При этом на неподконтрольных территориях продолжает "процветать" "пенсионный туризм": поездка на украинский КПП и обратно.