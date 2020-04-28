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      В правительстве говорят, что уже есть 43 кандидата на должность руководителя налоговой

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      Кто заменит Верланова на должности председателя ГНС?
      Кто заменит Верланова на должности председателя ГНС? / Коллаж 24 канала

      На должность руководителя Государственной налоговой службы вместо Сергея Верланова, которого правительство уволило 24 апреля, уже есть 43 кандидата. Назначение нового главы ГНС состоится по упрощенной процедуре.

      О наличии уже 43 заявок от кандидатов на должность руководителя ГНС заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире "Свободы слова" вечером 27 апреля.

      О конкурсе без конкурса Как выбирают нового главу налоговой службы – в сюжете 24 канала

      Напомним, уволили предыдущего руководителя ГНС Сергея Верланова на внеочередном заседании Кабмина 24 апреля. Министр финансов Сергей Марченко тогда заявил, что Верланов и Нефедов (руководитель таможни, которого тоже уволили) потеряли доверие людей.

      Вскоре после увольнения Верланова правительство решило провести процедуру назначения нового руководителя Государственной налоговой службы по упрощенной процедуре и объявило конкурс, подать заявки к которому надо было успеть до 27 апреля. 

      "За этих два дня на должность руководителя налоговой уже есть 43 заявки", – сказал министр Немчинов. И пояснил, что правительство назначит новых глав налоговой и таможенной служб по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.

      Невозможно назначить (руководителей – 24 канал) за один день. Еще будет собеседование, еще будет предквалификация, то есть (кандидат – 24 канал) должен соответствовать наличию сертификатов – по иностранному языку, опыту и тому подобное. А после этого, если человек будет не системный, будет еще спецпроверка. Невозможно все это сделать в один день на должность государственной службы категории "А", 
      – рассказал Немчинов, отвергая обвинения, что правительство спешит назначить "нужных" людей.

      В тот же день, день увольнения Верланова и Нефедова – 24 апреля, заметим, нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

      Одной из причин стали заявления экс-министра финансов       Игоря Уманского о "скручивании" НДС и убытках государству на 5 миллиардов гривен ежемесячно.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабинет Министров Украины Олег Немчинов Сергей Верланов Государственная налоговая служба Новости Украины
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