В правительстве говорят, что уже есть 43 кандидата на должность руководителя налоговой

На должность руководителя Государственной налоговой службы вместо Сергея Верланова, которого правительство уволило 24 апреля, уже есть 43 кандидата. Назначение нового главы ГНС состоится по упрощенной процедуре.

О наличии уже 43 заявок от кандидатов на должность руководителя ГНС заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире " Свободы слова " вечером 27 апреля.

О конкурсе без конкурса Как выбирают нового главу налоговой службы – в сюжете 24 канала

Напомним, уволили предыдущего руководителя ГНС Сергея Верланова на внеочередном заседании Кабмина 24 апреля. Министр финансов Сергей Марченко тогда заявил, что Верланов и Нефедов (руководитель таможни, которого тоже уволили) потеряли доверие людей .

Вскоре после увольнения Верланова правительство решило провести процедуру назначения нового руководителя Государственной налоговой службы по упрощенной процедуре и объявило конкурс, подать заявки к которому надо было успеть до 27 апреля.

" За этих два дня на должность руководителя налоговой уже есть 43 заявки ", – сказал министр Немчинов. И пояснил, что правительство назначит новых глав налоговой и таможенной служб по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.

Невозможно назначить (руководителей – 24 канал) за один день. Еще будет собеседование, еще будет предквалификация, то есть (кандидат – 24 канал) должен соответствовать наличию сертификатов – по иностранному языку, опыту и тому подобное. А после этого, если человек будет не системный, будет еще спецпроверка. Невозможно все это сделать в один день на должность государственной службы категории "А",

– рассказал Немчинов, отвергая обвинения, что правительство спешит назначить "нужных" людей.