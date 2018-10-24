В правительстве рассказали, к какой коварной пропаганде прибегают пророссийские СМИ в Крыму

Первый заместитель Мининформполитики Украины Эмине Джапарова рассказала, как пророссийские СМИ в аннексированном Крыму усиливают вражду между крымско-татарским народом и его лидерами.

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Об этом шла речь на пресс-конференции в агентстве "Укринформ".

Самой коварной политикой России является то, что обысками, пытками, политическими преследованиями, штрафами и другими формами репрессий выжимают активных граждан Украины из своего дома, депортируют и объявляют невыездными. А дальше руками СМИ, которые финансируются из российского бюджета, осуждают и называют беглецами лидеров крымских татар, которые выехали из аннексированного полуострова,

– прокомментировала Джапарова.

По ее мнению, цель российской пропаганды одна: максимально разорвать связь между лидерами крымских татар и Меджлисом, который сегодня в Киеве, и крымскотатарским народом, который остался жить на оккупированном полуострове.

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"В пророссийских СМИ постоянно делают акцент якобы на политических бонусах, карьере или комфортной жизни крымскотатарских лидеров в Киеве, те, мол, устраивают себе за счет крымских татар, которые страдают в Крыму. Это дело рук российских спецслужб", – завершила она.