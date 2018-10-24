06:29
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      В правительстве рассказали, к какой коварной пропаганде прибегают пророссийские СМИ в Крыму

      305 Читати новину українською
      Эмине Джапарова о российской пропаганде в Крыму
      Эмине Джапарова о российской пропаганде в Крыму / 24 канал

      Первый заместитель Мининформполитики Украины Эмине Джапарова рассказала, как пророссийские СМИ в аннексированном Крыму усиливают вражду между крымско-татарским народом и его лидерами.

      Читайте также: Репрессии в Крыму усиливаются, – адвокат

      Об этом шла речь на пресс-конференции в агентстве "Укринформ".

      Самой коварной политикой России является то, что обысками, пытками, политическими преследованиями, штрафами и другими формами репрессий выжимают активных граждан Украины из своего дома, депортируют и объявляют невыездными. А дальше руками СМИ, которые финансируются из российского бюджета, осуждают и называют беглецами лидеров крымских татар, которые выехали из аннексированного полуострова,
      – прокомментировала Джапарова.

      По ее мнению, цель российской пропаганды одна: максимально разорвать связь между лидерами крымских татар и Меджлисом, который сегодня в Киеве, и крымскотатарским народом, который остался жить на оккупированном полуострове.

      Читайте также: Чийгоз эмоционально высказался, почему украинских заложников до сих пор не уволили

      "В пророссийских СМИ постоянно делают акцент якобы на политических бонусах, карьере или комфортной жизни крымскотатарских лидеров в Киеве, те, мол, устраивают себе за счет крымских татар, которые страдают в Крыму. Это дело рук российских спецслужб", – завершила она.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук