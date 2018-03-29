В правительстве снова затягивают переход на цифровое телевидение

Аналоговое телевидение в марте не отключат. Срок его действия на территории Украины продолжили.

Об этом сообщает Правительственный портал.

С целью обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания от 15.03.2018 года Правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года,

– сообщают в Кабмине.

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Такое постановление Кабинета Министров Украины продлевает срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевизионное вещание" с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации.

В сообщении объясняют, что принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

Согласно предварительному плану, отключить аналоговое вещание в первой пилотной области должны были уже в марте этого года. А в июне 2018 года планировали отключить его по всей стране, за исключением зоны АТО и приграничной зоны на севере страны.

Напомним, ранее глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко объяснял, почему Украина до 2019 года точно не перейдет на цифровое телевидение.