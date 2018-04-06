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В Правительстве спрогнозировали минимальную и среднюю зарплату в Украине до 2021 года: суммы

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Зарплата в Украине будет расти
Зарплата в Украине будет расти

В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликовали консенсус-прогноз "Украина: перспективы развития", где попытались спрогнозировать развитие украинской экономики в ближайшие годы.

Одним из показателей развития экономики является минимальная и средняя зарплата по стране. По данным МЭРТ, в 2019 году минимальная заработная плата в Украине составит 4,6 тысячи гривен. В 2020 году она вырастет до 5,4 тысячи гривен. А в 2021 году достигнет отметки в 6,2 тысячи гривен.

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Что касается средней зарплаты, то в 2018 году она достигнет отметки в 9,4 тысячи гривен, в 2019 – в 10,68 тысячи гривен. На конец 2020 года украинцам следует ожидать 12,75 тысячи гривен средней зарплаты, а в декабре 2021 года она должна достигнуть отметки в 14,49 тысячи гривен.

К слову, уровень бедности среди работающих украинцев резко снизился.

Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Минимальная зарплата
Источник: 24 Канал
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