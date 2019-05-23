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      Законы не нужно менять под каждые выборы, – Нефьодов

      22 Читати новину українською
      В правительстве говорят, что менять закон о госзакупках не нужно
      В правительстве говорят, что менять закон о госзакупках не нужно / Иллюстративное фото

      Действующий закон о государственных закупках позволяет вовремя осуществить закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. Менять законодательство "под выборы" – безосновательно.

      Такую позицию высказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в четверг, 23 мая, в эфире телеканала "112 Украина".

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      По его словам, закупки ЦИК обычно осуществляет в традиционный способ, кроме "нескольких крупных закупок, которые делают на центральном уровне". Говорится прежде всего о бюллетенях, которые нужно напечатать и доставить к участкам.

      Здесь закупки (тендерные госзакупки через систему ProZorro – 24 канал) как такие даже не проводятся. Ведь говорится о документах строгой отчетности с защитой и водяными знаками. Их печатает только полиграфкомбинат "Украина",
      – подчеркнул Нефедов.

      Мелкие же закупки – бумага, урны, услуги транспорта и тому подобное – осуществляются в течение "нескольких дней, и какой-либо проблемы они не представляют",

      Ранее в этот же день, 23 мая, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Комиссия не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду. Помехой успешной подготовке, мол, является действующая система госзакупок.

      Нефедов же в ответ на сомнения ЦИК отметил, что действующее законодательство о госзакупках позволяет своевременно осуществлять закупки для нужд подготовки и проведения выборов. И это уже ЦИК продемонстрировала во время подготовки к президентским выборам весной этого же 2019 года.

      Закон о госзакупках предусматривает выборы, и его не надо менять под каждые выборы,
      – отметил чиновник.

      В ответ на это Татьяна Слипачук отметила, что заявление Нефедова "не соответствует действительности".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 ProZorro Законодательство ЦИК Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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