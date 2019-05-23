Законы не нужно менять под каждые выборы, – Нефьодов

Действующий закон о государственных закупках позволяет вовремя осуществить закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. Менять законодательство "под выборы" – безосновательно.

Такую позицию высказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в четверг, 23 мая, в эфире телеканала "112 Украина".

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По его словам, закупки ЦИК обычно осуществляет в традиционный способ, кроме "нескольких крупных закупок, которые делают на центральном уровне". Говорится прежде всего о бюллетенях, которые нужно напечатать и доставить к участкам.

Здесь закупки (тендерные госзакупки через систему ProZorro – 24 канал) как такие даже не проводятся. Ведь говорится о документах строгой отчетности с защитой и водяными знаками. Их печатает только полиграфкомбинат "Украина",

– подчеркнул Нефедов.

Мелкие же закупки – бумага, урны, услуги транспорта и тому подобное – осуществляются в течение "нескольких дней, и какой-либо проблемы они не представляют",

Ранее в этот же день, 23 мая, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Комиссия не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду. Помехой успешной подготовке, мол, является действующая система госзакупок.

Нефедов же в ответ на сомнения ЦИК отметил, что действующее законодательство о госзакупках позволяет своевременно осуществлять закупки для нужд подготовки и проведения выборов. И это уже ЦИК продемонстрировала во время подготовки к президентским выборам весной этого же 2019 года.

Закон о госзакупках предусматривает выборы, и его не надо менять под каждые выборы,

– отметил чиновник.

В ответ на это Татьяна Слипачук отметила, что заявление Нефедова "не соответствует действительности".

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Напомним, внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года