В правительственном квартале задержали полсотни титушок

Столичная полиция в правительственном квартале, на улице Шелковичной, задержала 52 человека, среди них есть несовершеннолетние.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Отмечается, что правоохранители установили их анкетные данные и взяли объяснения. Учитывая, что среди доставленных есть несовершеннолетние лица, полиция ожидает приезда их родителей.



Полиция задержала титушок в правительственном квартале

Следователи начали уголовное производство по статье Хулиганство. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Задержание правонарушителей в правительственном квартале: смотрите видео