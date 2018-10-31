20:31
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, сегодня
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      В правительственном квартале задержали полсотни титушок

      117 Читати новину українською
      В правительственном квартале задержали 52 титушок
      В правительственном квартале задержали 52 титушок / Фото из свободных источников

      Столичная полиция в правительственном квартале, на улице Шелковичной, задержала 52 человека, среди них есть несовершеннолетние.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

      Читайте также: Перекрытие дороги в Киеве: протестующие не жертвы аферы, а соучастники

      Отмечается, что правоохранители установили их анкетные данные и взяли объяснения. Учитывая, что среди доставленных есть несовершеннолетние лица, полиция ожидает приезда их родителей.


      Полиция задержала титушок в правительственном квартале

      Следователи начали уголовное производство по статье Хулиганство. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

      Задержание правонарушителей в правительственном квартале: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Новости политики Полиция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как заработать на облигациях и привлечь миллиарды из-под матраса
      сегодня , 18:01 Как заработать на облигациях и привлечь миллиарды из-под матраса
      Яніна Ткачук
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сегодня , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сегодня , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сегодня , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сегодня , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук