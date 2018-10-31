В правительственном квартале задержали полсотни титушок
Столичная полиция в правительственном квартале, на улице Шелковичной, задержала 52 человека, среди них есть несовершеннолетние.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
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Отмечается, что правоохранители установили их анкетные данные и взяли объяснения. Учитывая, что среди доставленных есть несовершеннолетние лица, полиция ожидает приезда их родителей.
Полиция задержала титушок в правительственном квартале
Следователи начали уголовное производство по статье Хулиганство. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Задержание правонарушителей в правительственном квартале: смотрите видео
Источник: 24 Канал
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