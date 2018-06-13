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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В пресс-центре ООС обнародовали самые горячие точки на Донбассе за прошедшие сутки

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Сутки на Донбассе: 33 обстрелы со стороны боевиков, 1 воин ВСУ погиб и 2 ранены, 5 оккупантов ликвидированы
Сутки на Донбассе: 33 обстрелы со стороны боевиков, 1 воин ВСУ погиб и 2 ранены, 5 оккупантов ликвидированы / Соцсети

На протяжении прошлых суток, 12 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил была контролируемой, интенсивность боев оставалась на прежнем уровне.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook, российско-оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по украинским позициям, в том числе 9 раз применяли минометы калибров 120 и 82 миллиметра.

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"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", – подчеркивают украинские военные.

Так, активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошкивское, что на Луганщине, а также на Горловском направлении в районе населенного пункта Луганское.

Кроме того, враг активизировался на Донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Гнутове, Водяное и Лебединское.

Заметим, что в результате боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский военнослужащий погиб. Правда, потерь потерпели и пророссийские наемники – по данным разведки, было уничтожено боевую бронированную машину противника и в целом за сутки 5 оккупантов ликвидированы и 4 ранены.

В течение ночи 13 июня, враг 7 раз нарушал режим тишины, из них 3 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошкивское и Новоалександровка. Во время боя были ранены двое военнослужащих. Все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными,
– добавляют в пресс-центре ООС.

Напомним, по состоянию на 18:00 12 июня боевики на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Оружие Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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